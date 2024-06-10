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Лучший кроссовер из 7: экспертный супертест среднеразмерных моделей
14
36
10 июня 2024
Тесты
Первый тест Peugeot 4008 — кроссовера, который может стать российским
3
17
18 марта 2024
Тесты
Раньше было лучше? Большой тест «подогретых» хэтчбеков из двух эпох от журнала EVO
1
11 августа 2022
Тесты
На словах ты лев... Все плюсы и минусы Peugeot 5008: подробный тест
4
13
18 августа 2021
Тесты
Не первой необходимости. Все плюсы и минусы Peugeot 2008: подробный тест
3
3
10 мая 2021
Тесты
Мелочь, а приятная. Mazda CX-30 против Peugeot 2008, Toyota C-HR и Kia XCeed
1
11
25 марта 2021
Тесты
Путь гедониста: первый тест нового Peugeot 2008
5
24 февраля 2021
Тесты
Black Bus Travels. Все плюсы и минусы огромного Peugeot Traveller
12
10 августа 2020
Тесты
Лев против: подробный тест Peugeot 3008
1
12
4 апреля 2020
Тесты
С вискомуфтой по жизни: тест минивэна Peugeot Traveller 4x4
10
23 января 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Peugeot
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