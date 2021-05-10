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Тесты про Peugeot
2008
4,6
20 отзывов
112 с пробегом
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Вторичка
Не первой необходимости. Все плюсы и минусы Peugeot 2008: подробный тест
3
3
10 мая 2021
Тесты
Мелочь, а приятная. Mazda CX-30 против Peugeot 2008, Toyota C-HR и Kia XCeed
1
11
25 марта 2021
Тесты
Путь гедониста: первый тест нового Peugeot 2008
5
24 февраля 2021
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Peugeot
2008
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