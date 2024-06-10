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Тесты про Peugeot
4008
4,6
21 отзыв
23 новых
36 с пробегом
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Лучший кроссовер из 7: экспертный супертест среднеразмерных моделей
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10 июня 2024
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Первый тест Peugeot 4008 — кроссовера, который может стать российским
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18 марта 2024
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Журнал Авто.ру
Тесты
Peugeot
4008
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