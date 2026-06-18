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про Lexus
4,7
1 005 отзывов
441 новых
6 892 с пробегом
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Новинка года
Toyota отзовёт в Китае внедорожники Land Cruiser Prado: они могли попасть в Россию
2
18 июня
Новости
Самым дорогим Lexus LX на Авто.ру стал броневик без пробега
2
2 июня
Новости
Toyota отменила разработку серийного электрокара Lexus LF-ZC
3
29 мая
Новости
Lexus хочет перевести линейку F Sport на электротягу
1
25 мая
Новости
Самый популярный кроссовер Lexus получит новый интерьер
1
25 мая
Новости
Представлен большой кроссовер Lexus TZ с разгоном до сотни за 5,4 секунды
3
7 мая
Новости
Lexus представит новый большой кроссовер 7 мая
3
1
3 мая
Новости
Lexus вывел на тесты большой трёхрядный электрокар
1
22 апреля
Новости
Lexus рассказал о фейковой коробке передач для электрокаров
2
26 марта
Новости
Lexus ES получил в Китае прощальную спецверсию в стиле Maybach
1
2
4 марта
Новости
Lexus отказался от своего первого электрокара
1
3 марта
Новости
Haval Dargo попал в рейтинг часто угоняемых автомобилей в России
2
2 марта
Новости
1
2
3
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