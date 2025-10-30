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Новости про Lexus
LS
4,8
51 отзыв
224 с пробегом
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Вторичка
Японцы сделали тюнинг Lexus LS деталями минивэна. И они ему идут
14 января
Новости
Toyota и Lexus отозвали более 1,28 миллиона автомобилей
1
30 октября 2025
Новости
Lexus превратил LS в шестиколёсный вэн, кросс-купе и микробеспилотник
9
7
29 октября 2025
Новости
Флагманский седан Lexus LS получил лимитированную серию. Возможно, последнюю
1
27 сентября 2025
Новости
Обновился Lexus LS: цифровые приборы и перенастроенная подвеска
5 октября 2023
Новости
В Японии представили рестайлинговый Lexus LS: новая медиасистема и доработанная подвеска
14 октября 2022
Новости
В России стартовали продажи обновлённого Lexus LS: два мотора, шесть комплектаций
24 июня 2021
Новости
Lexus LS оказался на «лосином тесте» медленным, но безопасным
1
1 июня 2021
Новости
Видео
Lexus LS в России обновился и подорожал
6
21 апреля 2021
Новости
Lexus LS и Toyota Mirai получили автопилот — пока только в Японии
8 апреля 2021
Новости
Обновлённый Lexus LS для России: первые фото
17
10 ноября 2020
Новости
Этот Лексус подготовили к апокалипсису, но соседям он не понравился
26 июля 2019
Новости
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