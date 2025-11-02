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Новости про Lexus
RX
4,7
397 отзывов
174 новых
2 520 с пробегом
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Новинка года
Самый популярный кроссовер Lexus получит новый интерьер
1
25 мая
Новости
Названы самые популярные в России автомобили, на которые вырастет утильсбор
14
2 ноября 2025
Новости
Toyota и Lexus отозвали более 1,28 миллиона автомобилей
1
30 октября 2025
Новости
Системы экстренного торможения при движении задним ходом оказались малоэффективны
16 февраля 2024
Новости
Пользователи Авто.ру выбрали «Параллельную новинку 2023 года»
17 января 2024
Новости
Новинка года
570 тысяч китайских Toyota и Lexus могут загореться
1
1 декабря 2023
Новости
Подзаряжаемый гибрид Lexus RX 450h+ оценили в США в 70 тысяч долларов
8 августа 2023
Новости
В TRD подготовили детали для доработки Lexus RX, и это не только обвес
22 ноября 2022
Новости
В 2021 году в Канаде угнали каждый шестнадцатый Lexus RX
21 ноября 2022
Новости
Lexus и Adidas создали уникальный RX в стиле «Чёрной пантеры»
15 ноября 2022
Новости
Lexus и модельер Харрис Рид стилизовали RX под туфли из «Страны Оз»
14 октября 2022
Новости
Новый Lexus RX останется без трёхрядной версии
2 июня 2022
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Lexus
RX
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