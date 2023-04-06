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про Lexus
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Новинка года
Первый обзор нового Lexus RX, который всё-таки добрался до России
6 апреля 2023
Тесты
Стареть красиво. Все плюсы и минусы Lexus GX: подробный тест
1
14 марта 2022
Тесты
Первый тест Lexus NX: 5 быстрых выводов
6
1 февраля 2022
Тесты
Кто тут главный? Первый тест новейшего Lexus LX
30
21 января 2022
Тесты
Вид на жительство: Cadillac XT6 против Lexus RX350L
4
19 ноября 2020
Тесты
Маленький ух: подробный тест кроссовера Lexus UX
9
17 апреля 2020
Тесты
Квадратные корни: сравнительный тест Audi Q3, Lexus UX и Volvo XC40
2
14
24 марта 2020
Тесты
«Я вас услышал»: стал ли Lexus RX лучше после обновления
1
23 октября 2019
Тесты
Lexus RX 350L: нужен ли третий ряд?! Подробный тест
4 августа 2019
Тесты
Побег от репутации: подробный тест Lexus ES
2
12 июля 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Lexus
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