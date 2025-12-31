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про Lexus
4,7
1 012 отзывов
415 новых
6 812 с пробегом
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Новинка года
В продаже: экономичные гибридные минивэны для семьи и бизнеса
4
4
19 мая
Подборки
Вторичка
В продаже! Полноприводный премиум по цене упрощённого Geely Atlas
1
3
2 марта
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Caprice, чёрный Ghost, RHO и другие
2
23 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Неожиданные «капсулы времени»
9
11
27 января
Подборки
Вторичка
От новой Тестароссы до супер-Тойоты: главные мировые новинки 2025 года
10
5
31 декабря 2025
Подборки
В продаже! Солидные седаны по цене новой Lada Iskra
4
13
1 декабря 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Премиум-кроссоверы по цене нового среднеразмерного «китайца»
3
13 ноября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Нескучные бизнес-седаны с олдскульным типом привода
4
4
30 октября 2025
Подборки
Вторичка
Сентябрь горит! Главные мировые премьеры начала осени
4
15 сентября 2025
Подборки
Всё ещё живы: какие автобренды не собираются отказываться от моторов V8
8
8
7 августа 2025
Подборки
В продаже! Машины, готовые к дрифту: от Жигулей до «Сливы»
13
24 июня 2025
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: GTS, STO, CLE и другие
6
1
23 июня 2025
Подборки
Вторичка
1
2
3
Журнал Авто.ру
Подборки
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