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Genesis
4,9
48 отзывов
19 новых
702 с пробегом
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Вторичка
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В продаже: новые универсалы бизнес-класса для любителей практичных машин
6
6
10 июня
Подборки
Вторичка
В продаже! Пять альтернатив Volga C50 от японских, корейских и европейских марок
8
1
28 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Полноприводные седаны премиум-марок по цене китайского паркетника
2
9 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Традиционный дизельный премиум взамен китайского люкса
2
7
8 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Всё ещё живы: какие автобренды не собираются отказываться от моторов V8
8
8
7 августа 2025
Подборки
Топ-6 престижных седанов D-класса за 3 500 000 рублей: обзор вторичного рынка
2
14
31 июля 2025
Подборки
Почти не ломаются? Топ-6 надёжных пятилетних седанов из Кореи
7
2
21 июля 2025
Подборки
Если не нравится «китай»: 6 бизнес-седанов с пробегом за 4 000 000 рублей
7
7 сентября 2023
Подборки
Вторичка
6 премиальных седанов с пробегом за 3 000 000 рублей: что можно купить вместо китайской Камри
2
2
6 июля 2023
Подборки
Вторичка
Дешёвый кроссовер Genesis: кто у него в конкурентах?
12
11 августа 2021
Подборки
Сегодня на стенде, завтра — в продаже. И в России тоже
18 апреля 2019
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Genesis
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