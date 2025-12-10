Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости про
Genesis
4,9
49 отзывов
20 новых
679 с пробегом
Технические характеристики
Обсуждения
Все модели
G70
G80
G90
GV60
GV80
GV70
GV80 Coupe
Все материалы
Новости
Тесты
Подборки
Вторичка
Разбор
Видео
Genesis показал гоночный концепт GT3 и будущий дорожный суперкар
6
2
13 июня
Новости
Genesis привёз в Ле-Ман конкурента Ferrari и Lamborghini
6
2
10 июня
Новости
Почти четверть миллиона Kia и Genesis отзовут из-за утечки топлива
1
17 апреля
Новости
Genesis пообещал выпустить 22 новинки до 2030 года
2 апреля
Новости
3,4 секунды до сотни: Genesis рассказал о подвеске и моторах суперкроссовера GV60 Magma
2
1
19 марта
Новости
Genesis хочет выпускать суперкары по методике Ferrari и Lamborghini
1
20 февраля
Новости
Genesis назвал характеристики «заряженного» седана G80 для Ближнего Востока
2
2
30 января
Новости
Genesis создал экстремальный 1115-сильный внедорожник X Skorpio
3
3
28 января
Новости
У марки Genesis, возможно, готов электрический пикап
1
22 января
Новости
Марка Genesis задумалась о большом спортивном универсале
1
2
10 декабря 2025
Новости
Рассекречен самый роскошный кроссовер от Genesis
1
2 декабря 2025
Новости
Genesis показал конкурента Ferrari и McLaren
8
7
21 ноября 2025
Новости
1
2
3
4
5
6
…
15
Журнал Авто.ру
Новости
Genesis
Подождите
Объявления загружаются