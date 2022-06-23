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Genesis
4,9
48 отзывов
21 новых
694 с пробегом
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C крылышками, но не Бентли. Все плюсы и минусы Genesis GV80: подробный тест
3
1
23 июня 2022
Тесты
Четырёхугольник. Новейший Mercedes-Benz C 200 против Audi A4, BMW 420d и Genesis G70
18 марта 2022
Тесты
Выше среднего. Все плюсы и минусы Genesis GV70: подробный тест-драйв
1
10
14 февраля 2022
Тесты
Смысловой ряд. Genesis GV70 против Volvo XC60 и Infiniti QX50: сравнительный тест
2
5
14 января 2022
Тесты
Практика показывает. Все плюсы и минусы Genesis G80: подробный тест-драйв
3
29 ноября 2021
Тесты
И режим дрифта! 5 фактов про обновлённый Genesis G70 после первого теста
1
2
19 октября 2021
Тесты
Личность с раздвоением. Первый тест Genesis GV70
24
18 октября 2021
Тесты
Товарное соседство. BMW 5 серии, Genesis G80 и Volvo S90: сравнительный тест
2
31
26 августа 2021
Тесты
Неформат. Тест двух кроссоверов: Genesis GV80 против Jaguar F-Pace
12
5 августа 2021
Тесты
Модель потребления. Первый тест Genesis GV80 и G80
5
13 марта 2021
Тесты
Маленький Гена: подробный тест седана Genesis G70
6
21 марта 2020
Тесты
Роскошный Genesis G90: бурлеск или лоск? Подробный тест
2
17 августа 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Genesis
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