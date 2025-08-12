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Новости про Genesis
G70
4,9
12 отзывов
141 с пробегом
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Седану Genesis G70 спрогнозировали уход с рынка США
3
12 августа 2025
Новости
Genesis G70 превратили в концепт для трек-дней
5
3 мая 2025
Новости
Genesis избавится от седана G70 из-за упавших продаж
2 августа 2023
Новости
После обновления самый доступный Genesis G70 получил 304-сильный мотор
20 мая 2023
Новости
Genesis заменит седан G70 электрокаром
27 декабря 2022
Новости
Универсал Genesis G70 Shooting Brake для России: известны цены
4 февраля 2022
Новости
«Вседорожная новинка 2021 года»: кто победил в премии Авто.ру
14 января 2022
Новости
Названы российские цены на обновлённый Genesis G70 с дрифт-режимом
1
23 июля 2021
Новости
Раскрыты сроки появления в России самых доступных моделей Genesis
1
2 июля 2021
Новости
Марка Genesis рассекретила роскошный универсал G70 Shooting Brake
1
12 мая 2021
Новости
Универсал Genesis G70: первые официальные фото
8 мая 2021
Новости
Фирменный стиль и режим дрифта: раскрыты подробности обновления седана Genesis G70
20 октября 2020
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
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Genesis
G70
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