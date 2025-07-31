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Подборки про Genesis
G70
4,9
12 отзывов
152 с пробегом
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Разбор
В продаже: новые универсалы бизнес-класса для любителей практичных машин
6
6
10 июня
Подборки
Вторичка
В продаже! Полноприводные седаны премиум-марок по цене китайского паркетника
2
9 февраля
Подборки
Вторичка
Топ-6 престижных седанов D-класса за 3 500 000 рублей: обзор вторичного рынка
2
14
31 июля 2025
Подборки
Почти не ломаются? Топ-6 надёжных пятилетних седанов из Кореи
7
2
21 июля 2025
Подборки
6 премиальных седанов с пробегом за 3 000 000 рублей: что можно купить вместо китайской Камри
2
2
6 июля 2023
Подборки
Вторичка
Журнал Авто.ру
Подборки
Genesis
G70
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