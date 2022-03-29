Запрет на поставки японского «премиума», история провала самого дешёвого автомобиля и тест свежего Haval F7. Главное за день

Мы попросили пользователей Авто.ру рассказать о том, насколько хорошо они оценивают свои знания ПДД и что думают о соседях по потоку, а также считают ли себя вежливыми водителями. И вот какие результаты опроса мы получили.

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В списке самых провальных машин в истории у Tata Nano особый статус. Как ни странно, провозглашенный наиболее дешёвым в мире автомобилем индийский микрокар провалился на рынке как раз из-за позициони­рования. Рассказываем историю Nano и рассуждаем о том, почему он стал одним из главных автомобильных лузеров.