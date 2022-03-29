Запрет на поставки японского «премиума», история провала самого дешёвого автомобиля и тест свежего Haval F7. Главное за день

Добрый вечер! Япония запретит экспорт премиальных автомобилей в Россию. Эта мера входит в очередной пакет санкций, который вступит в силу 5 апреля. Помимо машин, под запрет попадут и мотоциклы. Теперь — к другим важным новостям и интересным статьям за последние 24 часа.
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5 фактов про обновлённый Haval F7: первый тест
Кроссоверы F-семейства марки Haval — самые российские из китайских автомобилей. Мало того, что они выпускаются на заводе под Тулой, так ещё и мировую премьеру F7 справил именно на Московском автосалоне в 2018 году. С момента дебюта прошло уже более трёх лет, и вот появился обновлённый F7. Объясняем в 5 пунктах, что именно поменялось и в чём кроссовер стал заметно лучше.
Красивое: Lamborghini, который хочет быть похожим на Lancia
Стараниями разных блогеров суперкары Lamborghini неоднократно оказывались в грязи. А что, если попытаться сделать из Ламбо настоящий ралли-кар? Не сказать, что Aventador из этого фотопоста — боевая раллийная машина, но выглядит суперкар в раскраске легендарной Lancia Stratos очень круто.
Немного важных новостей
- Минтранс хочет обязать агрегаторов такси передавать данные в ФСБ.
- Китайская марка JAC готовит для России кроссовер размером с Toyota RAV4.
- Новые камеры в Москве будут искать угнанные автомобили и преступников.
- В Польше на продажу выставили редчайшую «Ниву».
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Мы попросили пользователей Авто.ру рассказать о том, насколько хорошо они оценивают свои знания ПДД и что думают о соседях по потоку, а также считают ли себя вежливыми водителями. И вот какие результаты опроса мы получили.
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В списке самых провальных машин в истории у Tata Nano особый статус. Как ни странно, провозглашенный наиболее дешёвым в мире автомобилем индийский микрокар провалился на рынке как раз из-за позиционирования. Рассказываем историю Nano и рассуждаем о том, почему он стал одним из главных автомобильных лузеров.
Кстати!
Какими вы привыкли видеть бронированные автомобили? Большие внедорожники, чёрные лимузины? А как насчёт пуленепробиваемого суперкара, который ещё и бьётся током?!
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