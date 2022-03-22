Завод, выпускавший культовые внедорожники Mitsubishi Pajero, перепрофилируют на туалетную бумагу

Мощность завода составляла 170 тысяч автомобилей в год. Помимо Pajero, компания Mitsubishi выпускала здесь также минивэн Delica и пикап Mighty Max. Завод считался крупнейшим работодателем в регионе, а место его расположения было известно среди местных жителей как Pajero Town («Город Pajero» ).

Продажа предприятия связана с общим снижением объёмов производства Mitsubishi Motors. По данным издания, сумма сделки составила 4 миллиарда иен (чуть более 33 миллионов долларов). Daio Paper является крупнейшим производителем бумажных изделий в Японии с долей рынка около 30%.

Издание утверждает также, что это первое предприятие Mitsubishi, закрытое компанией за период с 2001 года. Обосновывается продажа необходимостью реструктуризации издержек.

Продажи внедорожника Pajero в России компания Mitsubishi свернула в 2019 году, а производство в Японии — через полтора года после этого. Появится ли у модели преемник, до сих пор неизвестно.