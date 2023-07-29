Самые ломучие кроссоверы, запрет на вывоз машин из Японии, новый Prado и кое-что ещё

Какие штрафы можно получить на платной дороге? Способен ли Chery заменить нам Тойоту? Сколько в реальности стоят дешёвые седаны у дилеров и что есть в наличии? Эти и другие события недели — в коротком дайджесте.



Хотите получать свежие новости и лучшие материалы каждый день? Тогда обязательно подпишитесь на почтовую рассылку Журнала Авто.ру!