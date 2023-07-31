Оклеивание кузова защитной плёнкой не будет являться внесением изменений в конструкцию, если при этом не изменится цвет автомобиля. Но даже если будет несущественное отличие, проблем быть не должно, ведь в документах на автомобиль цвет зачастую указан весьма размыто. А вот если после оклеивания плёнкой зелёная машина станет, например, жёлтой, то это — изменение цвета, которое необходимо регистрировать.

С фарами всё сложнее. Оклеивать их плёнкой прямо запрещает Техрегламент Таможенного союза. Считается, что плёнка меняет светопропускание и цвет осветительных приборов, что категорически запрещено. В случае проверки инспектор может потребовать снять плёнку на месте остановки.