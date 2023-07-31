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Защитная плёнка на кузов и фары: это законно? Отвечает юрист

Можно ли оклеивать кузов защитной плёнкой
Разбор
35

Рассказывая о популярных доработках автомобиля, которые чаще всего запрещены, мы добрались и до модной оклейки кузова защитной плёнкой. Неужели и к ней могут быть вопросы? Отвечает юрист.

«В салоне сразу оклеил прозрачной плёнкой переднюю часть машины и фары. Сказали, что это абсолютно легально и проблем не будет. Всё так?»

Юлия Цветкова

Юрист, автор книги «В очереди за правосудием»

Оклеивание кузова защитной плёнкой не будет являться внесением изменений в конструкцию, если при этом не изменится цвет автомобиля. Но даже если будет несущественное отличие, проблем быть не должно, ведь в документах на автомобиль цвет зачастую указан весьма размыто. А вот если после оклеивания плёнкой зелёная машина станет, например, жёлтой, то это — изменение цвета, которое необходимо регистрировать.

С фарами всё сложнее. Оклеивать их плёнкой прямо запрещает Техрегламент Таможенного союза. Считается, что плёнка меняет светопропускание и цвет осветительных приборов, что категорически запрещено. В случае проверки инспектор может потребовать снять плёнку на месте остановки.

Плёнка на кузове — это благо?

Да, у меня и на кузове, и на фарах
Оклеил только кузов
Глупости, кузов и так хорошо защищён

Иллюстрация: Семён Митченко

#Законы и штрафы#Разбираемся с юристом#Вопросы по 12.5.1
Комментарии
Комментарии35
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31 июля 2023
Где все эти люди, которые проголосовали что оклеили фары?)
На улице у одной из 1000 машин пленка на фарах)
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6
31 июля 2023
Все здесь)
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8
31 июля 2023
А как ты увидишь прозрачный полиуретан на фарах?
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9
1 августа 2023
из дурки все видно
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6
4 августа 2023
а Вы каждую машину осматриваете на предмет оклеивания плёнки на фарах? Хорошая прозрачная бронеплёнка никак не меняет светопропускаемость фар. Её даже не видно, пока не попробуешь на ощупь границы фары.
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16
3 сентября 2023
Похоже, что в умах "этих" людей пленка - это что-то толстое (около миллиметра или даже больше) полупрозрачное(мутное) нечто на фаре. И там ближний (из-за пленки) всех слепит как дальний!
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8
13 октября 2023
Современную пленку не видно, только если очень пристально рассматривать. У меня так подогнана только специалист увидит
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9
18 сентября 2024
shadowdrozd, когда фары оклеены качественной пленкой и квалифицированным исполнителем увидеть это очень трудно. Оклеил переднюю часть кузова и фары сразу из салона а на следующий день поехал на регистрацию авто. Инспектор на сверке ничего не заметил или не обратил внимание. Очень внимательно вглядываться нужно специально чтобы увидеть
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4
18 сентября 2024
Оранжевый минивэн, аналогично!!!
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1 августа 2023
По поводу плёнки на фары, это какой то бред. "Считается, что плёнка меняет светопропускание и цвет осветительных приборов..." Кем считается, есть какие то нормы, как например на светопропускание стёкол автомобиля, есть приборы которыми можно измерить, что светопропускание и цвет осветительных приборов изменился? Это просто пустая болтовня, можно что то запрещать или разрешать на основании чего то, каких то измерений, а не просто потому, что так считается.
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20
2 августа 2023
свет после пленки будет более рассеянный, это похоже как у ксеноновых фар будет грязный налет и и светить будут во все стороны, а пленка не бывает идеально прозрачной, не верите? возьмите прибор и проверьте на пропускание сета. это раз, ни одна пленка не вечна, и вскоре начнет желтеть, меняя свои свойства, и тем самым еще больше усугублять ситуацию. это два..., вам же хорошо с пленкой, а то что вы будете слепить встречку, но похоже вам наплевать на других.. мало идиотов ездят с лампами не предназначенными для определенных фар и тем самым слепят, так тут еще и "пленочники" туда же...разок кто нибудь со встречки влетит в лоб, особенно в дождь ночью, когда хреново видно и так..тогда может поумнеют... либо умнеть уже некому будет...
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17
10 августа 2023
Хотите вас удивлю, плёнка увеличивает светопропускание стекла, а не уменьшает как вы думаете
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12
11 августа 2023
не обращай внимания) тут балбесы сидят, которым пленку лет 20 назад на логан наклеили, они с ней так и ездят, не понимая сути.
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8
28 января 2024
У меня пленка стоит уже 7 лет на фарах. оклеина не вся полностью(нужно было всю оклеить), так где нет пленки, пластикое стекло помутнело, лак пожалтел и слез. А под пленкой осталось прозрачным. Это ж какая несусветная глупость, предуманная нашим руководством для сбора штрафов.
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18
15 августа 2024
Tarasov Vladimir, лютый бред человека, ничего не понимающего в качественных современных материалах.
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10
6 марта 2025
Никита Анатольевич, наверное вы физику совсем не учили
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2
15 сентября 2025
Tarasov Vladimir, не будет свет после пленки рассеянным, если она не поцарапана. Если взять матовое стекло(оно рассеивает сильно свет) и обклеить его плёнкой, то случится чудо и стекло станет прозрачным!
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2
4 мая 2026
Никита Анатольевич, пленка рассеевает стг
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2 августа 2023
Ну, если покраска машин, и замена фар будет и лобовых стёкол за счёт власти, пусть запрещают.
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2
3 августа 2023
Всё правильно: пленку с фар надо снимать на месте, как поймали пленочников. Пленка вызывает дополнительное рассеивание светового потока (сияние) из-за приломления на границе фара-пленка. В итоге световой пучек даже ближнего света может слепить водителей встречного транспорта. Адаптивный свет работает не так, как задумано.
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10
3 августа 2023
https://www.youtube.com/watch?…
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10 августа 2023
Вы думали головой, когда писали?
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2
3 сентября 2023
Похоже, что нет. И не он один. На таком примере можно смело говорить, что штрафовать надо всех! Ведь ЛАК "вызывает дополнительное рассеивание светового потока(сияние) из-за преломления на границе фара"-ЛАК. Выдавать всем шкурку и пускай лак соскабливают!
Тяжело слушать людей с образованием в 3 класса...
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12
18 сентября 2024
Павел, теоретик ты! Граница фара-пленка проходит там где фара стыкуется с капотом (бампером), загибается за края. Там фара свет не испускает
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2
6 августа 2023
Что за бред? Если плёнку наклеивать в специальном ателье и не за 1000 рублей, то там совсем другое качество. Никакие границы "фара-пленка" никого не слепят. Что за глупости тут в комментариях..
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11
6 марта 2025
Максимов Геннадий, плёнка быстро шлифуется и-за этого преломление света если бы будете каждый месяц её менять то конечно
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3
3 сентября 2023
"Считается, что плёнка меняет светопропускание и цвет осветительных приборов, что категорически запрещено."
Знаете, тут юрист похоже не прав. Это как слово газировка. Считается, что газировка очень вредна и повышает сахар в крови! Вот только под словом газировка понимается "сладкая газировка" например Кола и т.п. Просто же газированная вода никакого вреда не несет.
Вот так и здесь - под пленкой(скорее всего) понимается тонировочная пленка (или затемнение или под цвет авто). Так сказать тюнинг для красоты. И вот именно такие пленки наклеивать нельзя!
ИМХО: "бронирование" фар светопрозрачной полиуретановой пленкой - это равноценно нанесению лака второго поколения.
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14
6 марта 2025
Денис Ш., а ты не знал что кока-колой ржавчину отмывают и говоришь не какого вреда
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1
7 августа 2025
Чёрное купе, а ты знал что лимонной кислотой тоже чистят ржавчину, как и уксусом, и содой? Какие-же это вредные оказывается продукты! Отрава! Чувак, не дури, ржавчину можно отмывать и простой водой, если использовать достаточно грубую щетку. А некоторые продукты, которые мы потребляем каждый день, такие как лимоны, уксус и тд, просто справляются с ржавчиной из-за химических реакций. В коле тоже содержится кислота(вроде фосфорная), но она будет куда слабее чем даже та, что у тебя в желудке.
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1
6 сентября 2023
У меня на машину в оригинальном каталоге запчастей есть пленка для фар с каталожным номером, так что эта запчасть теперь незаконна
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1
6 сентября 2024
В России без плёнки грустно, а с нынешними ценами грустнее в два раза..
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2
6 марта 2025
Л Александр, самые лучшие вары это стекляные
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3
7 марта 2025
дольше ходит ... до первого камушка , фара потеет и влага съедает зеркало
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15 сентября 2025
M Igor, а в пластике не потеют? Камашек пластик камушек не разбивает? На моих машинах стоят стёкла им уже по 15 лет. На рабочей машине 4 года назад поставили пластик... уже пора менять их на новые.
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2
10 февраля 2026
пленка надежно защищает от любого воздействия на автомобиль и тем более на пластиковые фары! те кто не видит на 1000 машинах пленку- правильно! вы ее не увидите. она абсолютно прозрачная. она не меняет цвет и не преломляет его. у тех кто не нет денег те клеют всякое недорогое дерьмо или тупо просто полируют ,а что еще хуже- наносят лак на фары. через некоророе время это все начинает трескаться и мутнеть и тем более искажать . По регламенту евросоюза - запрещено мыть автомобиль всяким гов..м как у нас на автомойках. там бесконтактная химия безопасна для автомобили, человека и природы. у них там везде чисто. а у нас....поэтомы нормальный владелец пытается защитить своего автодруга,а не вносит изменения в свое транспортное средство!
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2
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