Электрические проблемы X5 начинаются снаружи. Со временем трескается головная оптика, а в запущенном случае сырость может повредить блок розжига ксенона. Не отстают и задние фонари, где проникшая влага окисляет плату. Из-за проблем с проводкой владельцы часто сталкиваются с отказами парктроников, где при поломке одного элемента отключается вся система. При наличии в боковых зеркалах камер системы TopView есть риск их отключения из-за окисления контактов матрицы.

У салона свои проблемы. Наиболее распространённая неисправность — отказ блока управления светом (FRM), который попутно отвечает за работу электростеклоподъёмников и центрального замка. Иногда спасает перепрошивка. Это же средство чаще всего применяется и при сбоях мультимедийной системы iDrive. Легко окисляются контакты сервоприводов у заслонок воздуховодов, что может стать причиной неадекватной работы климат-контроля. Много хлопот создаст разошедшаяся трубка заднего стеклоомывателя, которая будет заливать «омывайкой» электрические блоки в салоне. Нужно внимательно следить и за состоянием АКБ — даже подсевший аккумулятор может привести к появлению множества ошибок.

Также стоит периодически чистить водостоки под капотом. Иначе есть риск, что зальёт ЭБУ двигателя, который установлен в моторном отсеке. Кроме него, влаги боятся датчики подвески, рулевого управления и тормозов. В первую очередь, это относится к версиям с электронноуправляемыми амортизаторами EDC и активной рулевой рейкой с переменным передаточным числом. Отказывает и электрический стояночный тормоз, нередко — по вине сгнившей проводки, или (при редком использовании) клинят в оболочках тросы привода.