6 кроссоверов с самой проблемной электрикой и электроникой
Электрика в современных автомобилях заведует практически всем — её надёжность очень важна, и подержанные автомобили с беспроблемной электрической частью всегда в цене. К сожалению, не все машины с пробегом хороши в этом вопросе. На основе собственной базы отчётов рубрики «Индекс надёжности» мы составили составили моделей, которые готовы подкинуть владельцу серьёзных проблем с электрикой. Первую часть посвятим кроссоверам и внедорожникам.
|Марка, модель
|Годы выпуска
|Характерная проблема
|BMW X5
|2006 – 2013
|Mercedes-Benz ML
Мercedes-Benz GL
|2005 – 2012
2006 – 2012
|Nissan Pathfinder
|2004 – 2014
|Opel Mokka
|2012–2019
|Cadillac SRX
|2003 – 2009
|Audi Q7
|2005 – 2015
|Chevrolet Niva
|2002 – 2020
BMW X5
Основная проблема: плохая защита электроники от влаги
Электрические проблемы X5 начинаются снаружи. Со временем трескается головная оптика, а в запущенном случае сырость может повредить блок розжига ксенона. Не отстают и задние фонари, где проникшая влага окисляет плату. Из-за проблем с проводкой владельцы часто сталкиваются с отказами парктроников, где при поломке одного элемента отключается вся система. При наличии в боковых зеркалах камер системы TopView есть риск их отключения из-за окисления контактов матрицы.
У салона свои проблемы. Наиболее распространённая неисправность — отказ блока управления светом (FRM), который попутно отвечает за работу электростеклоподъёмников и центрального замка. Иногда спасает перепрошивка. Это же средство чаще всего применяется и при сбоях мультимедийной системы iDrive. Легко окисляются контакты сервоприводов у заслонок воздуховодов, что может стать причиной неадекватной работы климат-контроля. Много хлопот создаст разошедшаяся трубка заднего стеклоомывателя, которая будет заливать «омывайкой» электрические блоки в салоне. Нужно внимательно следить и за состоянием АКБ — даже подсевший аккумулятор может привести к появлению множества ошибок.
Также стоит периодически чистить водостоки под капотом. Иначе есть риск, что зальёт ЭБУ двигателя, который установлен в моторном отсеке. Кроме него, влаги боятся датчики подвески, рулевого управления и тормозов. В первую очередь, это относится к версиям с электронноуправляемыми амортизаторами EDC и активной рулевой рейкой с переменным передаточным числом. Отказывает и электрический стояночный тормоз, нередко — по вине сгнившей проводки, или (при редком использовании) клинят в оболочках тросы привода.
Mercedes-Benz ML и GL
Основная проблема: неудачное расположение блоков SAM (Signal Acquisition Module)
ML и GL могут запросто не пустить владельца за руль — у системы бесключевого доступа просто отказывает антенна. Бывают и глюки электрозамка багажника. Но главная проблема Мерседесов W164 и X164 — задний блок SAM (Signal Acquisition Module), который отвечает за обработку сигналов с различных датчиков автомобиля. Он расположен в боковой нише багажника и очень боится скачков напряжения и влаги. Вода обычно попадает через ссохшиеся уплотнения задних фонарей. Дополнительная защита в виде покрытия антикоррозионным составом и улучшения герметизации блоку SAM точно не помешает.
Требуется беречь от попадании воды и передний блок SAM, который расположен под пассажирским сиденьем. Всё это поможет избежать множества проблем вроде неправильной работа генератора, а также сбоев аудиосистемы, подогревов и стеклоподъёмников.
Отказ кнопок на руле или клаксона, а также сбои в работе мультимедийной системы нередко связаны с рулевым шлейфом. В особой зоне риска экземпляры с обогревом руля, где шлейф порой служит не более четырёх лет. У дорестайлинговых машин могут случаться перебои в работе климат-контроля, который приходится перепрошивать или менять блок управления. Нередко аудиосистема отказывается отдавать CD-диски.
От высокого температурного режима страдает и электрическая часть автоматической коробки. Наиболее распространённая проблема «автомата» — отказ платы управления. Неслучайно у дорестайлинговых экземпляров её часто меняли по гарантии. Рестайлинговые коробки 7G-tronic Plus менее проблемные. У наиболее старых кроссоверов встречаются сбои в работе селектора «автомата».
Nissan Pathfinder
Основная проблема: коррозия контактов под днищем кузова
Как и многие рамные внедорожники, без должного ухода Pathfinder страдает от ржавчины днища. Причём коррозия может поражать и проводку, которая расположена под кузовом, что приведёт к сбоям в работе полноприводной трансмиссии и ABS.
Салон Pathfinder тоже не отличается образцовой герметичностью. Причиной попадания влаги может стать, например, засорившийся слив люка. Если игнорировать проблему, то окисление контактов приведёт к отказам электроприводов стёкол и зеркал, а также регулировок и подогрева сидений. Среди других типичных проблем салонной электрики: поломки сервоприводов заслонок в климатической установке и сбои дорестайлинговой мультимедийной системы. Через 150 000 километров нередко переламывается рулевой шлейф. Отказ клаксона и кнопок на руле — его вина.
Есть неприятная «болячка» у дизельного двигателя. Модернизированная версия мотора YD25DDTi мощностью 190 л.с. оснащается турбиной с электрической системой управления. Она может сбоить, что чревато внезапной потерей тяги. В 2012 году проблему устранили.
Не всё ладно и с управлением трансмиссией. Слабое место 5-ступенчатой АКПП RE5R05A — электронная плата управления, которая подвержена сбоям, особенно при скачках напряжения. Не лучше ситуация и с 7-ступенчатым «автоматом» RE7R01B, который сочетается с трёхлитровым дизелем. У него нередко отказывают блок управления, соленоиды в гидроблоке, а также датчик выходных оборотов.
Opel Mokka
Основная проблема: отказы системы адаптивного освещения
У Mokka не самая надёжная система AFL (адаптивное освещение). У машин с такой опцией датчики ABS передних колёс и датчики уровня кузова можно отнести к «расходникам». Многим владельцам их приходится менять каждые 50 000 километров. Возможны и сбои датчика освещённости той же системы, который расположен в корпусе салонного зеркала заднего вида. Обычно причина в установленном на стекле видеорегистраторе, создающим помехи. Часто отказывает камера заднего вида. Может сбоить мультимедийная система, требуя перепрошивки.
Хватает электрических проблем и под капотом. Генератор обычно имеет ограниченный ресурс — примерно от 100–150 тысяч километров: у него изнашиваются щётки токосъёмника и подшипники. Не отличается надёжностью модуль зажигания у бензиновых двигателей. Часто подводят электровентиляторы радиатора — первые признаки износа появляются уже после 100 000 километров пробега.
В системе полного привода у Mokka трудится простейшая электромагнитная муфта, но этот узел критично относится к попаданию воды. Есть риск, что из-за влаги муфту придётся перебирать, меняя электронику и фрикционы.
Cadillac SRX
Основная проблема: электрика салона и двигателей
Cadillac SRX часто досаждает владельцам проблемами со стеклоподъёмниками, особенно на дверях водителя и переднего пассажира. Нередко отказывает электрическая часть дверных замков, что может привести к проблемам при открытии или закрытии. Из-за дефектов проводки и неисправностей реле отказывают фары, задние фонари и поворотники. Среди других часто встречающихся «болячек» — отказы систем навигации и мультимедийка, а также выход из строя обогрева сидений.
К двигателям тоже имеются претензии. Наиболее слабое место — датчик массового расхода воздуха, который страдает из-за негерметичности соединений. Например, между блоком дросселя и впускным коллектором. Случаются отказы системы зажигания. С любым мотором SRX склонен к перегреву, причём часто причина не только в слабой системе охлаждения, но и в проблемах электроники. Ремонт обычно удаётся провести только мастерам, хорошо знакомым с Кадиллаками.
Audi Q7
Основная проблема: отказ электрики салона
У Audi Q7 неспроста часто воруют фары: на них всегда есть спрос на разборках, потому что конструкция не отличается надёжностью. Гаснут «реснички» ДХО и светодиоды в фарах, подводит проводка.
При наличии системы бесключевого доступа регулярно отказывают антенны в дверных ручках. В зоне риска и электропривод багажника. Ещё чаще случаются сбои в работе парктроников, у которых слабоваты датчики.
В салоне нередко приходится бороться с капризами мультимедийной системы, что обычно лечится перепрошивкой. Хуже, когда начинаются проблемы с блокировкой и электроприводом рулевой колонки. Случаются сбои селектора АКПП, стеклоподъёмников и подогрева сидений. Много хлопот доставляет климат-контроль, причём независимо от пробега. Одна из типичных поломок — отказ датчика температуры салона.
Часть проблем с салонной электрикой у Q7 случается по вине самих владельцев — Audi плохо переносит неквалифицированное вмешательство, которое, помимо неправильной прошивки, может привести к повреждению разъёмов и изоляции.
Случаи отказа подкапотной электрики, многочисленных датчиков шасси или двигателя можно отнести к возрастным поломкам. Например, у кроссоверов с моторами 4.2 FSI и 3.0 TFSI возможны проблемы с проводкой под капотом, разрушением изоляции и медленной коррозией разъёмов.
Chevrolet Niva
Основная проблема: слабые генератор и проводка
Одна из главных проблем Chevrolet Niva — слабый и ненадёжный генератор. В основном это относится к машинам до 2014 года выпуска, на которые ставился узел производства КЗАТЭ на 80А. Затем его заменили на менее проблемный Bosch, выдающий уже 110А. Обрыв приводного ремня тоже не редкость. Ещё может замкнуть проводку вентилятора охлаждения, особенно при регулярном форсировании бродов.
Влага губительна и для блока управления двигателем: если лобовое стекло вклеено плохо, на блок управления ДВС может попадать вода. Другие проблемы под капотом — капризный модуль зажигания, особенно у машин до 2015 года выпуска и датчик дроссельной заслонки, который иногда не выдерживает и 10 000 километров.
Электрика салона может извести своими капризами. Звуковой сигнал, микропереключатели замков дверей, центральный замок, стеклоподъёмники и замок двери багажника часто работают с перебоями. Особенно это касается внедорожников до 2013 года выпуска. Нередко перегорают предохранители. В частности те, что отвечают за подогрев зеркал и заднего стекла.
При рестайлинге Chevrolet Niva получила ряд усовершенствований по части электрики. Появились более качественная проводка и новые разъёмы. Для улучшения герметичности микропереключателей стали использовать защитные перегородки внутри замков дверей.
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