Проблемы «робота» DSG давно стали притчей во языцех. Настолько, что многие отказываются покупать даже новый Volkswagen, не говоря уже о подержанном. В конструкции 7-ступенчатого «робота» DSG DQ200, разработанного совместно с немецкой компанией LUK в 2007 году, использованы два первичных вала, каждый из которых подключается к маховику двигателя своим сцеплением. На одном валу установлены шестерни I, III, V, VII передач, на другом — II, IV и VI. Включением ступеней и сцеплений управляет электрогидравлический блок — так называемый «мехатроник». Особенность DSG в том, что за счёт двух сцеплений мехатроник одновременно выключает нужную передачу и следующую, практически не снижая при этом темп разгона.

Особенность «робота» в версии DQ200 — бюджетные «сухие» сцепления (почти как у обычной МКПП), которые применили вместо многодисковых фрикционов. Они и стали главной проблемой этого агрегата — из-за них возникали толчки при переключениях передач и вибрации при старте с места. Кроме того, износ самих сцеплений и, как следствие, трудности с переключениями могли появиться всего через 40–50 тысяч километров.

Некоторые модели, на которые ставилась эта трансмиссия