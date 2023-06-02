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Чемпион мира по ралли будет выступать на электрической Lancia Delta

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Дмитрий Елизаров

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Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб вернётся в ралли-кросс. Выступать он будет на электрокаре — хэтчбеке, стилизованном под культовую Lancia Delta Integrale. Первый старт состоится в ближайший уик-энд в Португалии.

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  • Гоночный электрокар под названием Delta Evo-e RX разработан силами компании GCK Motorsport, которой руководит французский гонщик Герлен Шишери. Он же — официальный пилот спортивной команды Special One Racing, к которой с нынешнего сезона присоединяется Себастьен Лёб.
  • Электромобиль выглядит почти так же, как оригинальная Delta, за исключением некоторых нюансов и слегка изменённых пропорций. Спорткар базируется на трубчатом каркасе и укомплектован двумя электромоторами, развивающими 680 л.с. Утверждается, что 100 км/ч хэтчбек способен набрать за 1,8 секунды, что делает его даже динамичнее болида Формулы-1.
  • В прошлом сезоне Шишери уже стартовал в ралли-кроссе на своей разработке, но к нынешнему решил увеличить автопарк вдвое. На строительство спорткара у команды ушло три месяца. По инициативе руководителя обе машины оформили в цветах классической ливреи Martini Racing.
  • Себастьен Лёб уже участвовал в мировом чемпионате по ралли-кроссу в период с 2016 по 2018 год (и ни разу не поднимался на подиум), но последние годы предпочитал ралли-марафон «Дакар» и электрическую серию Extreme E.

Сама Lancia также планирует вернуть название Delta в свой модельный ряд. Однако произойдёт это нескоро: электромобиль с культовым именем появится у итальянской компании в лучшем случае в 2028 году.

Хороший способ дать «Дельте» вторую жизнь?

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