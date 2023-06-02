Чемпион мира по ралли будет выступать на электрической Lancia Delta

Электромобиль выглядит почти так же, как оригинальная Delta, за исключением некоторых нюансов и слегка изменённых пропорций. Спорткар базируется на трубчатом каркасе и укомплектован двумя электромоторами, развивающими 680 л.с. Утверждается, что 100 км/ч хэтчбек способен набрать за 1,8 секунды, что делает его даже динамичнее болида Формулы-1.