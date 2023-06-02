Чемпион мира по ралли будет выступать на электрической Lancia Delta

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Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб вернётся в ралли-кросс. Выступать он будет на электрокаре — хэтчбеке, стилизованном под культовую Lancia Delta Integrale. Первый старт состоится в ближайший уик-энд в Португалии.
Сама Lancia также планирует вернуть название Delta в свой модельный ряд. Однако произойдёт это нескоро: электромобиль с культовым именем появится у итальянской компании в лучшем случае в 2028 году.
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