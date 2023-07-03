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Dacia примет участие в ралли-марафоне «Дакар»

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Дмитрий Елизаров

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Компания Dacia объявила о планах принять участие в одной из самых известных и сложных гонок планеты — ралли-марафоне «Дакар». Заводскую команду возглавит знаменитый гонщик Себастьен Лёб, а с постройкой машины поможет авторитетная фирма Prodrive.

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  • При участии Prodrive фирма планирует построить собственный внедорожный прототип. Никаких официальных подробностей о нём пока нет, но Dacia заявила, что в разработке будет задействован спортивный опыт Renault. По одной из версий, внешне спорткар для «Дакара» напомнит недавний концепт Manifesto.
  • Dacia планирует использовать ралли-рейды для тестирования неких новых решений. Таким образом, не исключено, какие-то наработки будут применены в конструкции будущих новых кроссоверов бренда. К примеру, их могут адаптировать под синтетическое топливо, которым Dacia планирует заправлять свой спортивный внедорожник.
  • Себастьен Лёб известен как девятикратный чемпион мира по классическому ралли. Однако он принимал участие и в «Дакаре» — в разные годы с 2019 по 2013-й он выступал за команды Peugeot и Prodrive. Лучший результат спортсмена — второе место.
  • Первый старт на ралли-марафоне Dacia запланировала на 2025 год. Но уже в 2024-м прототип примет участие в нескольких гонках, включая «Ралли Марокко».

Самым крупным новым кроссовером Dacia должен стать вседорожник по образцу концепта Bigster. Ожидается, что он окажется более доступной альтернативой моделям наподобие VW Tiguan, а в его моторной гамме появятся как традиционные ДВС, так и подзаряжаемые гибриды.

Как считаете, получится у Dacia на «Дакаре»?

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