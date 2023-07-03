Dacia примет участие в ралли-марафоне «Дакар»

Себастьен Лёб известен как девятикратный чемпион мира по классическому ралли. Однако он принимал участие и в «Дакаре» — в разные годы с 2019 по 2013-й он выступал за команды Peugeot и

P

rodrive.

Лучший результат спортсмена

— второе место.