Dacia примет участие в ралли-марафоне «Дакар»

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Компания Dacia объявила о планах принять участие в одной из самых известных и сложных гонок планеты — ралли-марафоне «Дакар». Заводскую команду возглавит знаменитый гонщик Себастьен Лёб, а с постройкой машины поможет авторитетная фирма Prodrive.
Самым крупным новым кроссовером Dacia должен стать вседорожник по образцу концепта Bigster. Ожидается, что он окажется более доступной альтернативой моделям наподобие VW Tiguan, а в его моторной гамме появятся как традиционные ДВС, так и подзаряжаемые гибриды.
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