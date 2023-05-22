Cadillac показал первое фото электрического Escalade

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Cadillac готовит электрические внедорожники Escalade IQ и Escalade IQL. И ещё три электрокара
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У флагманского внедорожника марки Cadillac появится батарейная модификация: компания опубликовала первый тизер. Она получит название Escalade IQ и, как предполагается, разделит платформу с электрической версией пикапа Chevrolet Silverado.
В будущем Escalade в рамках общей стратегии электрификации концерна GM может стать самостоятельным суббрендом с обособленным модельным рядом. Не исключено, в рамках премьеры электрического внедорожника Cadillac объявит и о такой трансформации.
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