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Cadillac показал первое фото электрического Escalade

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Дмитрий Елизаров

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У флагманского внедорожника марки Cadillac появится батарейная модификация: компания опубликовала первый тизер. Она получит название Escalade IQ и, как предполагается, разделит платформу с электрической версией пикапа Chevrolet Silverado.

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  • Никаких технических подробностей пока нет: единственное изображение демонстрирует шильдик с названием модели, размещённый, судя по всему, на крышке багажника. Суффикс IQ компания Cadillac уже использует в названиях электрокаров Lyriq и Celestiq, хотя в случае с внедорожником он станет отдельным элементом.
  • Вероятнее всего, базой для Escalade IQ станет платформа Ultium — таким образом, конструктивно между нынешним Escalade и его электрической версией будет мало общего. Если верно предположение об использовании той же архитектуры, что и на Silverado EV, то внедорожник может получить полноуправляемое шасси, полностью независимую подвеску и электромоторы мощностью до 673 л.с. и запас хода более 600 километров.

В будущем Escalade в рамках общей стратегии электрификации концерна GM может стать самостоятельным суббрендом с обособленным модельным рядом. Не исключено, в рамках премьеры электрического внедорожника Cadillac объявит и о такой трансформации.

Будете ждать батарейного Escalade?

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