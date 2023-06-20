Опубликовано видео электровнедорожника Cadillac Escalade IQ, который рассекретят 9 августа

Судя по снимку, в оформлении лицевой части электромобиля сохранятся некоторые узнаваемые элементы топливного Escalade, включая светодиодные огни с вертикальной ориентацией, однако о полном копировании речи не идёт. На «радиаторной решётке» присутствует «световая подпись», имеется подсветка и у фирменной эмблемы по центру.

Ролик, из которого взят этот кадр, даёт чуть больше информации. Мельком показаны корма со спойлером и стоп-сигналом, панорамная крыша, широкий дисплей на передней панели в салоне.

Cadillac также объявил, что производство Escalade IQ наладят на так называемой Factory Zero в Детройте — по соседству с GMC Hummer EV . Подробностей пока нет, но ожидается, что новинку построят на платформе Ultium, то есть технически она будет ближе не к бензиновому Эскалейду, а к электрическим кроссоверу Lyriq и седану Celestiq.

Ранее в этом месяце стало известно, что уже в нынешнем году традиционный Escalade переживёт рестайлинг. Среди прочего внедорожник должен получить новый интерьер с очень широким экраном в стиле Celestiq.