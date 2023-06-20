Опубликовано видео электровнедорожника Cadillac Escalade IQ, который рассекретят 9 августа

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Компания Cadillac опубликовала два дополнительных тизера электрического внедорожника Escalade IQ — затемнённые фото и видео. Также производитель объявил, что полноценная премьера модели состоится 9 августа.
Ранее в этом месяце стало известно, что уже в нынешнем году традиционный Escalade переживёт рестайлинг. Среди прочего внедорожник должен получить новый интерьер с очень широким экраном в стиле Celestiq.
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