Cadillac Escalade после рестайлинга получит 55-дюймовый экран

Сейчас водительский кокпит Cadillac Escalade включает в себя три экрана общей диагональю 38 дюймов. Это дисплей бортового компьютера на 7,2 дюйма, 14,2-дюймовая приборная панель и медиаэкран диагональю 16,9 дюйма. Дисплеи объединены в один корпус, но физически отделены друг от друга.