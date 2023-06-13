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Cadillac Escalade после рестайлинга получит 55-дюймовый экран

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Дмитрий Елизаров

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Флагманский внедорожник Cadillac Escalade пройдёт рестайлинг уже в нынешнем году. По данным GM Authority, на модели могут применить технологии, уже реализованные на самом дорогом Кадиллаке — электрокаре Celestiq, включая огромный дисплей диагональю 55 дюймов.

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Интерьер Cadillac Escalade

  • Сейчас водительский кокпит Cadillac Escalade включает в себя три экрана общей диагональю 38 дюймов. Это дисплей бортового компьютера на 7,2 дюйма, 14,2-дюймовая приборная панель и медиаэкран диагональю 16,9 дюйма. Дисплеи объединены в один корпус, но физически отделены друг от друга.
  • На Cadillac Celestiq также применяются раздельные экраны, но визуально они выглядят как единое пространство, растянутое через всю переднюю панель. Вероятнее всего, эту технологию применят на Escalade в адаптированном и несколько упрощённом виде, так как Celestiq в линейке марки занимает позицию на ступень выше Escalade.
  • Прототипы обновлённого Escalade уже попадались фотошпионам. Издание утверждает, что на снимках интерьера под укрывающей переднюю панель тканью можно разглядеть выступ, характерный для подобного очень длинного дисплея. Помимо нового экрана рестайлинг должен коснуться также центральной консоли и набора материалов отделки. Затронут ли изменения моторную гамму, пока неизвестно.

В конце нынешнего года Escalade может получить и электрическую версию, которую назовут Escalade IQ. Ожидается, что для неё задействуют шасси, уже применённое на батарейном пикапе Chevrolet Silverado EV.

А вам пригодился бы такой длинный экран?

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