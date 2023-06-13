Cadillac Escalade после рестайлинга получит 55-дюймовый экран

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Новый Cadillac Escalade: 6 быстрых выводов после первого тест-драйва
Испытания беспилотных КамАЗов на трассе M-11 начнутся 14 июня
Флагманский внедорожник Cadillac Escalade пройдёт рестайлинг уже в нынешнем году. По данным GM Authority, на модели могут применить технологии, уже реализованные на самом дорогом Кадиллаке — электрокаре Celestiq, включая огромный дисплей диагональю 55 дюймов.
В конце нынешнего года Escalade может получить и электрическую версию, которую назовут Escalade IQ. Ожидается, что для неё задействуют шасси, уже применённое на батарейном пикапе Chevrolet Silverado EV.