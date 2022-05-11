Компания Cadillac представила Escalade-V — самый мощный рамный внедорожник в мире

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Компания Cadillac официально представила «самый мощный полноразмерный рамный внедорожник в мире». Версия Escalade-V получила в своё распоряжение компрессорную «восьмёрку» объёмом 6,2 литра.
В США Cadillac Escalade-V будет стоить 150 000 долларов. Это почти вдвое больше, чем просят за базовую версию. В России продажи Escalade и родственного ему Chevrolet Tahoe стартовали в прошлом году. Однако в марте на фоне санкций поставки были приостановлены, а затем корпорация GM объявила об уходе с российского рынка.
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