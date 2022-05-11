Компания Cadillac представила Escalade-V — самый мощный рамный внедорожник в мире

Снаряжённая масса

заряженной версии

составляет 2820 килограммов, и она ускоряется до 60 миль/ч (97 км/ч) за 4,4 секунды. С атмосферным

V

8 с отдачей 416 сил

Escalade

набирает сотню за 6,6 секунды. При этом топовый вариант тоже можно заказать с удлинённым (с 5,4 до 5,8 метра) кузовом

ESV

, который на 86 килограммов тяжелее. Дистанцию в четверть мили машина проходит за 12,7 секунды, пересекая финишную черту на скорости 177 км/ч. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.