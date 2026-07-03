Ателье Larte украсило Cadillac Escalade бордовым карбоном

Тюнинг-ателье Larte представило новый обвес для актуального Cadillac Escalade. Необычна в нём не только агрессивная стилистика, но и выбранное цветовое решение. Впрочем, последнее сделано для броских фотографий — клиенты смогут заказать оттенок на свой вкус.
- Представленный на снимках вариант называется Esthete Burgundy Carbon. В комплект входят 12 элементов: накладка на капот с вентиляционными прорезями, передний бампер с расширенными воздухозаборниками и сплиттером, накладки на зеркала, расширенные колёсные арки, рельефные «юбки» по бортам, задний диффузор с облицовкой выхлопных патрубков, нижняя накладка заднего бампера и спойлер на крыше. Машина «обута» в кованые диски со вставками в тон обвеса.
- Краска интегрирована непосредственно в структуру карбонового волокна. Пигмент и волокно «запекаются» вместе. За счёт этого цвет приобретает глубину, а накладки не теряют товарный вид при внешних повреждениях. Детали изготовлены из так называемого сухого карбона и сертифицированы по правилам TÜV. Они монтируются без резки и сверления штатных панелей и не нарушают работоспособность заводских электронных систем.
Силовая установка Cadillac Escalade, обновившегося ровно два года назад, изменениям не подвергается. В стандартной версии внедорожник оснащается 6,2‑литровым двигателем V8 мощностью 420 л.с. и крутящим моментом 623 Нм. Для версии Escalade‑V предусмотрена компрессорная «восьмёрка» того же объёма на 682 л.с. и 885 Нм.
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