Ателье Larte украсило Cadillac Escalade бордовым карбоном

Представленный на снимках вариант называется Esthete Burgundy Carbon. В комплект входят 12 элементов: накладка на капот с вентиляционными прорезями, передний бампер с расширенными воздухозаборниками и сплиттером, накладки на зеркала, расширенные колёсные арки, рельефные «юбки» по бортам, задний диффузор с облицовкой выхлопных патрубков, нижняя накладка заднего бампера и спойлер на крыше. Машина «обута» в кованые диски со вставками в тон обвеса.

Краска интегрирована непосредственно в структуру карбонового волокна. Пигмент и волокно «запекаются» вместе. За счёт этого цвет приобретает глубину, а накладки не теряют товарный вид при внешних повреждениях. Детали изготовлены из так называемого сухого карбона и сертифицированы по правилам TÜV. Они монтируются без резки и сверления штатных панелей и не нарушают работоспособность заводских электронных систем.