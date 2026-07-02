Bentley создала для самого крутого Continental GT окраску в стиле Mansory

Демонстрационный экземпляр Bentley Continental GT Supersports окрашен в сочетание чёрного и красного оттенков с названиями Black Crystal и Dragon Red. Линия перехода между ними смещена к водительской стороне, а для баланса вдоль пассажирской части кузова добавлена красная полоса. Детали оперения Supersports, которые изготавливают из карбона, по большей части нетронуты, хотя украшены тонкой красной окантовкой.

Интерьер суперкупе также отделан довольно неформально по меркам Bentley. Его оформили в тех же двух цветах, что и кузов, но визуально отделили водительскую часть от пассажирской: первая сделана красной, вторая — чёрной.