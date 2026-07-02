Bentley создала для самого крутого Continental GT окраску в стиле Mansory

Компания Bentley и «придворное» ателье Mulliner анонсировали дополнительные возможности персонализации для флагманской версии купе Continental GT, которую выпустят тиражом 500 экземпляров. Supersports теперь можно окрасить в два цвета с несимметричным градиентным переходом между ними. Активным использованием градиентов в оформлении кузовов своих автомобилей известно тюнинг-ателье Mansory.
- Демонстрационный экземпляр Bentley Continental GT Supersports окрашен в сочетание чёрного и красного оттенков с названиями Black Crystal и Dragon Red. Линия перехода между ними смещена к водительской стороне, а для баланса вдоль пассажирской части кузова добавлена красная полоса. Детали оперения Supersports, которые изготавливают из карбона, по большей части нетронуты, хотя украшены тонкой красной окантовкой.
- Интерьер суперкупе также отделан довольно неформально по меркам Bentley. Его оформили в тех же двух цветах, что и кузов, но визуально отделили водительскую часть от пассажирской: первая сделана красной, вторая — чёрной.
- Помимо этих двух цветов, Bentley предложит ещё две фиксированные схемы в разных оттенках синего и бежевого. Обычные Continental GT окрасить аналогичным образом, вероятнее всего, будет нельзя.
Bentley представила модификацию Supersports осенью прошлого года. Это облегчённое купе с переработанным шасси, которое получило негибридный турбированный V8 и стало первым Continental GT в истории модели с задним приводом.
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