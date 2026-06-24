«Автотор» запустил производство новой партии электроседанов Амберавто А5

Планы «Автотора» на 2026 год серьёзно превышают показатели 2025-го, когда было реализовано 1126 единиц седана Амберавто А5. Повышению внимания аудитории к этой модели должно поспособствовать расширение цветовой гаммы. Кузова новых седанов будут красить в шесть фирменных оттенков с такими названиями, как «балтийский жемчуг», «небесный сапфир», «цифровая сталь» и тому подобное.

Амберавто А5 комплектуется 160-сильным электродвигателем и тяговым аккумулятором на 63 кВт·ч, с которым может проехать без подзарядки до 520 километров. Стоимость седана на официальном сайте бренда не уточняется, на Авто.ру электрокары в базовом исполнении «Комфорт» предлагаются за 3 250 000 рублей без учёта скидок.

Сейчас Амберавто располагает 15 дилерскими центрами в 10 городах России. В ближайшее время шоурумы марки должны появиться в Ставрополе, Воронеже и Уфе.

Ещё один электропроект «Автотора» называется Eonyx — под этим брендом выпускают ультракомпактные батарейные машины, как пассажирские, так и коммерческие. В середине мая сообщалось, что за всё время реализации этого проекта с сентября прошлого года на учёт поставили только 38 таких электромобилей.