Bentley анонсировала сразу 100 эксклюзивных Continental GT от Mulliner

Компания Bentley запустила новый механизм производства автомобилей в особенных исполнениях от ателье Mulliner, подсмотренный, по официальному заявлению, у модных домов. Он получил название Bespoke Series и представляет собой подобие сезонной коллекции — в рамках проекта Bentley ежегодно будет выпускать ограниченные партии машин с оригинальной отделкой. Первый релиз посвящён купе и кабриолетам Continental GT и включает 100 автомобилей.
- Для сотни эксклюзивных купе и кабриолетов заготовлено всего шесть цветов кузова, которые, впрочем, разработаны специально для нынешней Bespoke Series. Кроме того, отличительными особенностями таких машин станут продольная полоса на кузове, которая может быть чёрной или жемчужной, и затемнённая отделка, включая 22-дюймовые колёса.
- Интерьеры особенных Continental GT будут отделывать кожей сразу трёх оттенков — основным цветом всегда будет чёрный, а акцентные предложат подобрать из обособленной палитры. Также среди дизайнерских нюансов новинок названы особый рисунок перфорации, акценты из тёмного хрома и особое оформление порогов.
- Комплектовать такие автомобили Bentley планирует безальтернативной гибридной установкой, состоящей из 4,0-литрового V8 и электромотора. Развивает она 680 л.с. и 930 Нм и разгоняет купе до 100 км/ч за 3,7 секунды.
В начале июня Bentley представила обновлённый вслед за купе и кабриолетом седан Flying Spur. Четырёхдверка лишилась сдвоенной светотехники, но обзавелась «подогретой» модификацией S.
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