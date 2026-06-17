Bentley анонсировала сразу 100 эксклюзивных Continental GT от Mulliner

Для сотни эксклюзивных купе и кабриолетов заготовлено всего шесть цветов кузова, которые, впрочем, разработаны специально для нынешней Bespoke Series. Кроме того, отличительными особенностями таких машин станут продольная полоса на кузове, которая может быть чёрной или жемчужной, и затемнённая отделка, включая 22-дюймовые колёса.

Интерьеры особенных Continental GT будут отделывать кожей сразу трёх оттенков — основным цветом всегда будет чёрный, а акцентные предложат подобрать из обособленной палитры. Также среди дизайнерских нюансов новинок названы особый рисунок перфорации, акценты из тёмного хрома и особое оформление порогов.