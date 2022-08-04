Bentley почти доделала родстеры Bacalar и готовит новый эксклюзив

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Компания Bentley объявила о скором завершении сборки всей партии эксклюзивных родстеров Bacalar: из запланированных к производству 12 машин 8 уже переданы владельцам. Полученный опыт позволит ателье Mulliner сосредоточиться на следующем персональном проекте, подробности о котором Bentley объявит в ближайшее время.
У каждого Bentley Bacalar был свой владелец уже на момент официального дебюта модели в 2020 году. На создание каждого автомобиля у специалистов Mulliner уходит примерно полгода. Каким именно станет следующий проект ателье, пока не уточняется, но в Bentley уже заявили, что возможности подразделения ограничены только законами и воображением заказчика.
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