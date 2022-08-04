Bentley почти доделала родстеры Bacalar и готовит новый эксклюзив

Компания приводит в пример один из уже готовых родстеров. Его кузов окрашен в оранжевый цвет в сочетании с чёрными акцентами и углеродным волокном, а интерьер отделан кожей и алькантарой в чёрно-белой гамме с мандариновыми акцентами. Кроме того, для родстера разработали набор предметов багажа, оптимально размещающийся в багажнике.