Bentley выпустит 12 реплик гоночной модели конца 1920-х

«Боевой» Speed Six стал самым успешным гоночным Bentley. В частности, на его счету две победы в Ле-Мане — в 1929 и 1930 годах. В знаменитом марафоне он установил также два рекорда: по времени прохождения круга (7 минут 21 секунда) и пройденной в течение гонки дистанции (2844 километра).