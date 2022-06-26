Bentley выпустит 12 реплик гоночной модели конца 1920-х

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Компания Bentley анонсировала выпуск 12 реплик гоночной модели Speed Six, разработанной в конце 1920-х. Марка уже получила заказы на весь тираж, цены на машины начинались с 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 100 миллионов рублей по текущему курсу).
В Bentley не первый раз возрождают историческую модель. В 2020-м компания представила точную копию модели Bowler, выпускавшейся в 1920-х. Тираж в том случае тоже ограничили 12 машинами.
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