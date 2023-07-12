Bentley представила реплику гоночной машины 93-летней давности, побеждавшей в Ле-Мане

Компания Bentley представила на Фестивале скорости в Гудвуде максимально точную реплику довоенной модели Speed Six, которую называет самой успешной гоночной машиной в своей истории. Первым показали так называемый Car Zero — прототип для ресурсных и динамических испытаний. Когда тесты завершатся, специалисты ателье Mulliner вручную соберут 12 клиентских экземпляров, причём все они были заранее проданы ещё год назад, когда этот проект только анонсировался.