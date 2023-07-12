Bentley представила реплику гоночной машины 93-летней давности, побеждавшей в Ле-Мане
Компания Bentley представила на Фестивале скорости в Гудвуде максимально точную реплику довоенной модели Speed Six, которую называет самой успешной гоночной машиной в своей истории. Первым показали так называемый Car Zero — прототип для ресурсных и динамических испытаний. Когда тесты завершатся, специалисты ателье Mulliner вручную соберут 12 клиентских экземпляров, причём все они были заранее проданы ещё год назад, когда этот проект только анонсировался.
- Bentley Speed Six был «заряженной» версией модели 6½ Litre. Автомобиль в гоночном исполнении, который побеждал в «24 часах Ле-Мана» в 1929 и 1930 годах, имел укороченную с 3505 до 3353 мм колесную базу и форсированную со 180 до 200 л.с. рядную «шестёрку».
- Чтобы воспроизвести Speed Six во всех деталях, Bentley обратилась к оригинальным чертежам и архивным записям механиков, а также провела 3D-сканирование двух сохранившихся экземпляров — дорожной модели 1929 года выпуска из собственной коллекции и гоночного Old Number 3, выступавшего в Ле-Мане в 1930 году и до сих пор находящегося в рабочем состоянии. Примерно по такой же схеме в Mulliner ранее воссоздали ещё один довоенный Bentley — модель Blower, современный тираж которой также составил 12 экземпляров.
- При постройке Car Zero, которая заняла 10 месяцев, были использованы не только аутентичные материалы, но и некоторые производственные технологии двадцатых годов прошлого века. Для 6,5-литрового гоночного двигателя изготовили более 600 новых деталей. Замеры на диностенде показали, что у реплики он выдает на пике 205 л.с. — на 5 л.с. больше, чем у оригинала.
- После завершения испытаний Speed Six Car Zero пополнит коллекцию Bentley, в которой уже присутствует Blower Car Zero. Постройка первой товарной машины начнётся в этом октябре, завершить сборку всей серии планируют к концу 2025 года. Стоимость реплик в открытом доступе не публикуется.
Ранее в этом году владельца сменил один из экземпляров самой первой модели Bentley, 3 Litre. Английский любитель гонок выложил за кабриолет 1922 года, участвовавший в самых первых «24 часах Ле-Мана», 3 миллиона фунтов (3,9 миллиона долларов).
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