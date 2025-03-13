Японские марки машин ведут свою историю ещё с начала ХХ века. Долгое время они были в тени других гигантов автопрома, но потом в Японии случилось «экономическое чудо» и японские автомобили стали его частью, завоевав популярность во всём мире. Последние лет тридцать и в России у них была армия преданных поклонников. Но теперь им сложнее выражать свою любовь, ведь поставки японских машин на наш рынок резко сократились, часть остановила свою деятельность в РФ, но некоторые всё же остались с нами. Мы решили зафиксировать, какие бренды уже покинули нашу страну, какие — затаились в ожидании, а какие — продолжают работать. Заодно вспоминаем историю этих марок, а также модели, которым они обязаны своей репутацией. Начнём с тех компаний, чьи автомобили сейчас трудно купить в России.
Nissan
(ушёл из России вместе с брендом Infiniti)
Одна из первых японских марок автомобилей. Её история началась в 1914 году, когда фабрика Kwaishinsha Company выпустила 10-сильный автомобильчик DAT. Но из-за того, что тогда покупать подобные легковые машины японцы не очень-то хотели, фирма в итоге сконцентрировалась на выпуске грузовиков. И только ближе к 1930-м она вернулась на рынок малолитражек — сначала под именем Datson («сын DAT»), а затем под более привычным нам названием Datsun.
При чём же здесь Nissan? Дело в том, что в 1928 году был создан холдинг Nissan Group, основными видами деятельности которого были недвижимость и страхование. Но уже в 1934 году компания стала главным инвестором Datsun и сделала производителя частью концерна Nissan Motor Co., Ltd. Что, впрочем, не помешало ей ещё много лет выпускать машины под именем Datsun. Но славу (и кассу) концерну всё-таки обеспечили несколько моделей Nissan.
Nissan Skyline
Думаем про быструю японскую машину — сразу же вспоминаем Skyline. C 1969 года эти японские тачки будоражат умы мальчиков в возрасте от 10 до 70 лет, хотя имя Skyline японцы использовали и раньше, для более спокойных автомобилей Prince. В 1970-м модель впервые примерила кузов купе, в 1989 году стала легендарной «Годзиллой», а в 2000-х линейка Skyline разделилась надвое. Пуристам отрядили сумасшедший Nissan GT-R, пока более спокойные Скайлайны поколений V35, V36 и V37 занимались куда более обыденными делами.
Nissan Patrol
Этот культовый японский внедорожник уже разменял восьмой десяток! На счету легендарного вездехода три рекорда Гиннесса, а также подъём на гору Фудзи. Первым «Патрулём» стало поколение 4W60: квадратный виллисоподобный автомобиль, который одинаково хорошо чувствовал себя в арабских дюнах и пустынях Австралии.
С годами Patrol набрал вес, заметно подрос в размерах и превратился в монументальный рамник. Модель шестого поколения выпускается с 2010 года и даже имеет «подогретую» версию Nismo c двигателем V8, который доступен и другим модификациям.
Nissan X-Trail
Этот японский автомобиль — настоящий хит бренда. Построенный на платформе Nissan MS от Bluebird и Almera, уже с первого поколения он начал разлетаться по гаражам примерных отцов семейств. География производства X-Trail довольно быстро распространилась на Японию, Индонезию, Филиппины, Тайвань и Таиланд.
Как и другие японские машины марки, первый X-Trail ценили за надёжность, эргономичный салон и доступные запчасти. К 2022 году кроссовер перешёл в четвёртое поколение, обзавёлся несколькими гибридными модификациями и множеством умных помощников водителя.
Toyota
(закрыла российский завод, приостановила деятельность вместе с брендом Lexus)
Фраза «Японцы делают вещи» в первую очередь ассоциируется именно с этим брендом. Toyota из года в год защищает честь японских марок перед всем миром, а в её модельном ряду находится место как ярким спорткарам или гибридным хэтчбекам, так и исполинским пикапам и внедорожникам.
Как и в случае с Nissan, эта японская марка машины начала выпускать не сразу. Сначала завод Toyota делал ткацкие станки. Это отражено и в эмблеме компании, которая по легенде символизирует игольное ушко и продетую в него нить. В середине 1930-х под руководством Киичиры Тойоды был запущен автомобильный департамент, первыми моделями которого стали легковая Toyota A1 и грузовик Toyota G1.
Toyota Camry
Сложно найти японский автомобиль, вокруг которого собрана такая большая фанатская база и который при этом не спорткар. В 1979 году дебютировал седан Toyota Celica Camry, который, по сути, был удлинённой версией модели Carina. Но в итоге пути моделей разошлись в противоположные стороны: Celica пошла добывать раллийные победы, а Camry превратилась в популярный бизнес-седан.
И задолго до признания в России к Camry пришёл успех в США. Американцы на фоне топливного кризиса начали изучать японские марки машин, а Camry поколения V10 была тут как тут. Вместительный салон и безупречное качество вкупе с экономичностью подарили седану многотысячные продажи.
Шаг за шагом Toyota Camry шла от народного седана к бизнес-классу. И её изрядно носило по форм-факторам: в поколении V10 у неё был пятидверный вариант, а в 1993 году — даже купе! Но сегодня японская иномарка придерживается исключительно четырёх дверей, и, судя по продажам, делает это успешно.
Toyota Land Cruiser
С популярностью Camry в нашей стране может поспорить только Land Cruiser. Один из культовых автомобилей марки Toyota, перевозчик охраны знаменитостей, лучший друг любителей путешествий — всё это про «Крузака». Его история началась примерно так же, как и у Nissan Patrol: модель Toyota BJ разработали для государственных нужд, но уже в 1954 году она получила знакомое миллионам имя. И так же, как и «Патруль», Toyota Land Cruiser покорил гору Фудзи.
Ближе к 1960-м спартанский интерьер и всеядность подвески начали разбавлять каким-никаким комфортом. Но лишь в 1976 году Toyota Land Cruiser серии 60 перестал напоминать швейцарский нож на колёсах. В его силуэте появилась грузность. К 2021 году, на 70-й год своей жизни, «японец» окончательно превратился в рамный лайнер для долгих поездок, который не слишком притязателен к качеству дорожного полотна.
Toyota Supra
А это не просто автомобиль — это культовая японская «тачка»! Впервые имя Supra появилось в каталогах марки в 1978 году, ровно за год до Камри. Уже в базе Toyota Celica Supra имела шестицилиндровый мотор и дисковые тормоза «по кругу». В 1986 году модель избавилась от лишнего в имени, став просто Супрой, а затем получила злой турбированный вариант на 230 л.с. и с разгоном до сотни быстрее 7 секунд.
А у многих настоящий спортивный японский автомобиль ассоциируется именно с Supra A80. Плавные линии кузова, культовый двигатель 2JZ и статус легенды фильмов «Форсаж» — лишь часть из множества её регалий. В 2002 году Supra ушла на заслуженный отдых, но в 2019-м вернулась с новыми силами — уже с начинкой от BMW и баварским мотором B58. Однако суть осталась прежней: она всё такая же дерзкая, мощная и подходящая для тюнинга.
Honda
(ушла из России)
В чём-то эта марка японских машин гораздо интереснее остальных. В портфолио бренда не только автомобили, но и мотоциклы, самолёты и даже роботы! А началось всё в далёком 1906 году, когда недалеко от горы Фудзи в семье кузнеца родился Соитиро Хонда. В 1920-х он отучился на механика и открыл свой гараж, к 1930-м основал компанию по производству поршневых колец Tokai Seiki, а после Второй мировой и разрушения завода начал всё с нуля.
Поскольку после войны многие японцы не могли позволить себе машины, Хонда начал разрабатывать мопеды и мотоциклы. Получилось настолько хорошо, что Соитиро быстро сделал себе имя в мотоспорте, а уже после этого решил ворваться в мир автомобилей. Новая марка японских автомобилей родилась в 1967 году вместе с крошечной моделью Honda N360.
Honda Civic
Первый и самый громкий успех марки Honda на автомобильном поприще. Многие машины в Японии в 1970-х были компактными и экономичными, но лишь некоторым из них удалось навязать серьёзную конкуренцию местным брендам в Европе. Honda Civic заставил нервничать даже мегапопулярный Volkswagen Golf. И уже в первом поколении линейка Цивика включала версии с двух-, трёх-, четырёх- и пятидверным кузовом! Более чем 100 000 проданных автомобилей за один только 1974 год — классный результат для автокомпании, которая не провела на рынке и десяти лет.
А сегодня Civic по праву считают одним из самых популярных автомобилей Японии. От милого «кубика на колёсах» модель успела пройти путь до футуристичного дизайна, но в 11-м поколении вернулась к более спокойным формам. Сегодня она доступна в кузовах седан и хэтчбек, а ещё имеет очень «горячую» версию Type R.
Honda CR-V
Среди всех семейных и внедорожных машин японцы особо гордятся моделью CR-V. Кроссовер появился в удачное время: в 1995 году ещё никто не догадывался, какой бум вседорожников нас ждёт, и покупатели CR-V одними из первых распробовали все прелести форм-фактора. Более того, кроссовер оказался настолько хорош, что, например, в 2000 году в Австралии обошёл по продажам некогда непобедимый Toyota Land Cruiser!
К 2023 году успешная «машина-японка» пережила уже пять смен поколений. Шестой «сервант» сильно превзошёл своего предка в габаритах и превратился в полноценный семейный вседорожник с независимой подвеской. Сейчас Honda делает большую ставку на гибриды, сдержанный дизайн и умные технологии, вроде мониторинга состояния водителя.
Honda Accord
Мало кто вспомнит, но первый Honda Accord был трёхдверным хэтчбеком! Правда, недолго — в 1976-м, в первый год производства. Но очень скоро модель превратилась в одну из самых востребованных машин Японии. На волне успеха Аккорд обзаводился новыми фишками, вроде многоточечного впрыска топлива и поднимающихся фар. А ещё на заре 1980-х модели досталась первая в мире автоматическая навигация Electro Gyro-Cator, которая не использовала данные GPS (его тогда не было) для ориентирования на местности.
Довольно долго японцы игрались с типами кузова Аккорда. Достаточно вспомнить линейку третьего поколения: было и купе, и традиционный хэтчбек, и седан, и даже шутинг-брейк AeroDeck. Однако в ходе естественного отбора в модельном ряду остался только седан. Самое свежее поколение вымахало в длину почти до пяти метров и стала куда более «цифровым», чем его предки. Кстати, ещё один интересный факт: в 2022 году Accord вошёл в топ-5 «вечных» японских машин по версии издания HotCars.
Mazda
(приостановила деятельность в России)
Ну что, угадаете, как и когда всё началось? Да, в начале ХХ века (если быть точным, в 1920-м), и да, совсем не с производства автомобилей, а с изделий из пробкового дерева. Кстати, пробка ещё будет в истории бренда: достаточно взглянуть на электрический MX-30, в котором этим материалом отделана часть интерьера.
В списке марок японских автомобилей Mazda числится как один из главных технологических инноваторов. Больше всего марка экспериментировала с роторными двигателями. Любовь фирмы к авантюрам закреплена в названии линейки MX, что расшифровывается как «Mazda eXperimental».
Сегодня Mazda — это компания с большим наследием, в котором есть место и гоночным подвигам, и милым кей-карам. А сейчас японцы стремятся в премиум-сегмент с моделью CX-90, которая получила трёхрядный салон и шестицилиндровый двигатель на 345 л.с. Пожелаем им удачи!
Mazda RX-7
Mazda RX-7 интересна сразу по двум причинам: это первый в истории массовый спорткар компании из Хиросимы и самый продаваемый в истории автомобиль с роторным мотором. Знаменитый вой двигателя Ванкеля можно было услышать на каждой гоночной трассе мира — от Сузуки до Спа-Франкоршам. Кстати, с последним треком связано ещё одно знаковое достижение: здесь RX-7 умудрился победить в 24-часовом марафоне в 1981 году!
Первое поколение Mazda RX-7 с индексом FB появилось в 1978 году. Мотор мощностью от 100 до 135 л.с. бодро разгонял двухдверку весом в тонну с небольшим, а задний привод в сочетании с почти идеальной развесовкой по осям обещал недурную управляемость.
RX-7 второго поколения получила дизайн, навеянный Porsche 944, и стала чуть мощнее. Кстати, на Porsche японцы посягают регулярно. К примеру, в Англию RX-7 ввозили только в самой дорогой версии, чтобы потягаться с Porsche 911, но быстро передумали и снизили прайс.
Наконец, третье поколение (оно же FD) отказалось от угловатой стилистики в угоду плавным формам. Подъёмные фары остались нетронутыми, а вот мотор стал ощутимо мощнее: в поздних версиях для рынка Японии RX-7 могла выдавать вплоть до 280 л.с. История «рыксы» завершилась в 2002 году, а продажи составили невероятные для роторной модели 811 634 экземпляра. Сразу после завершения производства спорткара Mazda начала готовиться к выпуску купе RX-8, которое тоже получило роторный мотор, но было уже совсем другим по смыслу.
Mazda6
В 2003 году Mazda6 продолжила род флагманских седанов бренда. Он начался ещё в 1966-м с модели Luce, дизайн которой создал легендарный Джорджетто Джуджаро. Потом была популярная Mazda 626 и необычный Xedos с мотором, работавшим по циклу Аткинсона. Так что в мир бизнес-седанов Mazda6 вошла без стука.
Но если условный Ford Mondeo выглядел верхом прагматизма, то Mazda подмигивала спортивным купе на каждом светофоре. Несмотря на то, что «горячая» версия MPS разделила 260-сильный двигатель с более компактной «тройкой», тяги ей всё равно хватало: до сотни седан разгонялся за неплохие 6,6 секунды.
Во втором поколении о «зум-зуме» стали забывать, а приоритеты сместились в сторону комфорта и презентабельности. Хотя и сегодня «шестёрка» — один из самых драйверских седанов в своём классе. Сейчас продают Mazda6 третьего поколения. Модель представили больше десяти лет назад, но её преемника пока не видно: японцы ограничиваются удачными обновлениями.
Subaru
(осталась в России)
Ни один список японских марок автомобилей не обойдётся без Subaru. Этот японский бренд известен в первую очередь своими спортивными достижениями и смелыми технологическими решениями.
История марки началась в 1915 году с авиационной фирмы Fuji Heavy Industries. Дело шло хорошо вплоть до начала Второй мировой войны. Уверены, вы сами догадаетесь, чем мог заниматься японский авиастроитель в первой половине сороковых. Уже после окончания войны фирма взяла новое имя Fuji Sangyo Co, начав разрабатывать мотороллеры и кузова для автобусов. А имя Subaru появилось уже в пятидесятых вместе с прототипом Subaru P-1 (он же Subaru 1500). Именно его, а не малыша Subaru 360, стоит считать первым автомобилем марки.
В течение следующих десятилетий список японских машин марки Subaru начал стремительно расти. Странноватый Sambar Truck, один из первых массовых переднеприводников Subaru 1000, первый в Японии полноприводный легковой автомобиль Subaru Leone — дерзости японцам не занимать. Кстати, именно на смену Leone пришёл Legacy, от которого позднее отделился Subaru Outback. И на двоих они до сих пор делают бренду неплохую кассу.
Subaru Impreza
Вопреки расхожим стереотипам по-настоящему яркий успех Subaru в гонках начался с модели Legacy в 1990-м. Самая же известная машина японской марки, Impreza, появилась в 1992 году. Сначала в модельном ряду были седаны и универсалы со знаменитыми «оппозитниками» под капотом, потом, уже с прицелом на гонки, делали маленькие партии более жёстких купе. Пока рядовые Импрезы разъезжали по Токио и Осаке, турбированные версии WRX и WRX STI выгрызали у европейцев победы в главных раллийных чемпионатах. Эта модель помогла сделать имя десяткам известных пилотов — от Колина МакРея до Петтера Сольберга.
Даже сегодня, спустя 30 лет после дебюта, главный автомобиль японской марки не гнушается стартами в ралли разного калибра. Кроме того, от народного любимца отпочковались самостоятельные модели WRX (считай, прямой наследник гоночных Импрез) и XV (кросс-хэтчбек для активного отдыха).
Subaru Forester
Первый кроссовер с созвездием на решётке радиатора когда-то активно (и официально!) продвигался среди сексуальных меньшинств. Сегодня же Forester — один из самых любимых автомобилей Центральной Азии наравне с вездесущей Toyota Camry.
Первый «Форик» появился в 1997 году, став сочетанием универсала и внедорожника: чаще всего такой формат называют универсалом повышенной проходимости. При этом низкий центр тяжести автомобиля японского производителя сочетался с клиренсом 200 мм, а привод был только полным. Угловатый дизайн и хорошие внедорожные способности сохранялись у модели на протяжении всех пяти поколений. В последнем из них владельцу доступны управление климатом с помощью жестов и умный комплекс водительских ассистентов EyeSight.
Mitsubishi
(осталась в России)
Говорим Subaru — вспоминаем Mitsubishi, и наоборот. Среди всех японских машин не было противостояния более жестокого, чем у этих компаний. Хотя сегодня оно ограничено фанатскими форумами.
История Mitsubishi началась почти за полвека до появления Subaru. Корни семейства основателя компании восходили к самурайскому роду! Юный Ятаро Ивасаки работал на могущественный клан Тоса и усиливал его присутствие на острове Сикоку. Амбиции Ятаро не позволяли ему оставаться простым менеджером. Он попросил у работодателя в аренду три парохода и открыл фирму Tsukimo, которая в 1874-м была переименована в Mitsubishi Shokai. Тогда появились и «Три бриллианта», которые объединили фамильный герб Ивасаки и герб клана Тоса.
В список японских марок автомобилей Mitsubishi вступила только в 1917-м, выпустив Model A. Особого успеха модель не снискала, но уже спустя пятнадцать лет компания выпускала длинную линейку грузовиков и автобусов. Возможно, экспансия на японский рынок продолжалась бы и дальше, если бы не Вторая мировая, по итогам которой холдинг разделили на 44 (!) независимые компании. И порознь они добились даже большего, чем если бы были одним концерном: создали недорогие мотороллеры, трёхколёсные автомобили и троллейбусы, запустили экспорт автобусов и помогли отстроить обратно разрушенную Японию. Уже в 1960-х в стране начался экономический бум, который позволил Mitsubishi стать большим автопроизводителем.
Mitsubishi Lancer
В актуальной линейке Mitsubishi, забитой кроссоверами, Лансеру практически нет места. Однако это — один из самых известных автомобилей японской марки. Кстати, в 2023 году исполняется ровно 50 лет с дебюта первого поколения с индексом А70, которое заполнило пробел между кей-каром Minica и крупным седаном Galant. Появившись на заре топливного кризиса в Штатах, оригинальный Lancer отправился на экспорт под брендами Dodge, Plymouth и Chrysler. А первая раллийная победа модели датируется аж 1974 годом!
За прошедшие 10 поколений Лансер успел побывать хэтчбеком, универсалом и купе, плотно закрепился в истории автоспорта, а также засветился в фильмах «Форсаж» и «Такси». В 2017 году этот автомобиль японского бренда перестали производить в привычном нам виде. Но специально для Тайваня последний, «десятый» Lancer подретушировали и пустили в продажу как Grand Lancer, оснастив цифровой приборкой и восьмидюймовым дисплеем мультимедийки. Так что история модели не окончена.
Mitsubishi Pajero
Ещё один юбиляр! В 2023 году Pajero празднует 40-летие в довольно странном статусе. С одной стороны, внедорожник перестали выпускать в позапрошлом году, с другой — «дочерняя» модель Pajero Sport прекрасно себя чувствует и на пенсию не собирается. Главное, что список регалий исходной модели впечатляет. Вспомнить хотя бы об участии «японки» в ралли «Дакар» и в пробеге Camel Trophy, а также о культовом статусе рамника IV поколения, который неплохо продавался 15 лет без особых реформ.
Самый первый Pajero продержался на рынке без малого 8 лет, будучи относительно небольшим, но серьёзным покорителем бездорожья. Уже второе поколение машины японской фирмы вымахало в длину почти до 5 метров. К четвёртому поколению типичным покупателем модели стал примерный семьянин, любящий путешествия с детьми и собакой. Жаль, что теперь новый Pajero уже не найти, а завод, который его производил, перепрофилировали на выпуск туалетной бумаги.
Suzuki
(осталась в России)
История японской фирмы Suzuki развивалась почти по тому же сценарию, что и в случае с другими брендами Японии. Главные сходства — появление на заре ХХ века и изначально другой род занятий. В данном случае — производство ткацких станков и мотоциклов. И как всегда, ключевой поворот произошёл после 1940-х, когда промышленность Японии бросилась восстанавливать всё, что было разрушено войной.
Глобальную славу Suzuki принесли мотоциклы. К примеру, в 1953-м байк Suzuki Diamond Free стал лучшим в своём классе в соревнованиях по подъёму на гору Mount Fuji Hill Climb, а уже к 1954-му компания вышла на объём производства в 6000 экземпляров в месяц. Да и сегодня марка знаменита в мотосообществе: о лютых дрэговых Hayabusa до сих пор слагают легенды.
В 1950-х же был представлен первый серийный автомобиль бренда — переднеприводная малолитражка Suzulight. А первым полноприводником компании стал малыш Suzuki Jimny, который до сих пор успешно продаётся и даже получил пятидверную версию, созданную специально для Индии. Кстати, эта страна имеет для Suzuki особую ценность: каждый год компания выходит в лидеры местного рынка, а рубеж в 10 миллионов проданных автомобилей Maruti Suzuki преодолела ещё 11 лет назад.
Suzuki Jimny
История «джимника» началась под совсем другим брендом. Изначально это был миниатюрный вездеход HopeStar ON 360 длиной не больше трёх метров и весом полтонны. Машина была интересная, но непопулярная. Не продав и сотни автомобилей, Hope Motor свернула лавочку и передала лицензию на производство Suzuki.
Начав выпуск Jimny первого поколения, японцы быстро смекнули, что наткнулись на золотую жилу. Уже в первый год продажи исчислялись тысячами, а в середине 1970-х появились леворульные версии, которым было поручено завоевать весь мир.
Учитывая, что сегодня Suzuki продаёт уже четвёртое поколение модели, с задачей внедорожник справился на «отлично». Вокруг Jimny собралось верное сообщество поклонников, которые переделывают свои трёхдверки то в мини-версии Mercedes-Benz G-класса, то в сплющенные аналоги Land Rover Defender. Тем временем за прошедшие полвека продажи перевалили за 3 миллиона экземпляров.
Suzuki Vitara
Ещё один Suzuki, который не боится бездорожья, но его судьба повернула немного в другую сторону. К четвёртому поколению из квадратного полноприводника с дутыми крыльями он превратился в семейный паркетник. Хотя первые три года своего производства Vitara был исключительно трёхдверным, а среди доступных версий были даже кабриолеты.
В конце 1990-х мир впервые услышал словосочетание Grand Vitara: так назвали версию второго поколения с двигателем V6. Ещё одним шагом вперёд стало появление Suzuki Grand Vitara XL7, где цифра в названии означала количество посадочных мест. В третьем поколении имя Grand Vitara стало общим для всех версий кроссовера, но в 2015-м от приставки «Гранд» решили отказаться. И неудивительно: длина паркетника уменьшилась с 4,3 до 4,1 метра, а платформу разделил с SX4 — ни о какой грандиозности не могло быть и речи.