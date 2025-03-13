Одна из первых японских марок автомобилей. Её история началась в 1914 году, когда фабрика Kwaishinsha Company выпустила 10-сильный автомобильчик DAT. Но из-за того, что тогда покупать подобные легковые машины японцы не очень-то хотели, фирма в итоге сконцентрировалась на выпуске грузовиков. И только ближе к 1930-м она вернулась на рынок малолитражек — сначала под именем Datson («сын DAT»), а затем под более привычным нам названием Datsun.

При чём же здесь Nissan? Дело в том, что в 1928 году был создан холдинг Nissan Group, основными видами деятельности которого были недвижимость и страхование. Но уже в 1934 году компания стала главным инвестором Datsun и сделала производителя частью концерна Nissan Motor Co., Ltd. Что, впрочем, не помешало ей ещё много лет выпускать машины под именем Datsun. Но славу (и кассу) концерну всё-таки обеспечили несколько моделей Nissan.