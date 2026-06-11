Bentley отзовёт Continental GT из-за дефектного кардана

Компания Bentley объявила в США отзыв практически новых купе Continental GT и GTC, выпущенных в 2026 году. Выяснилось, что на них установили неправильный вал привода передних колёс, что увеличивает риск аварии. Всего отремонтировать придётся восемь машин, стоимость каждой из которых на локальном рынке начинается примерно с 300 тысяч долларов.
- В компании заявили, что вина за дефект лежит на поставщике комплектующих, который передал на сборочную линию партию валов чуть меньшей длины, чем требовалось по спецификации. В итоге крепёж кардана со временем может ослабнуть, что приведёт к появлению посторонних шумов, биению, вибрации и перекосу руля.
- Отзываемые автомобили выпущены в период с 6 февраля по 12 марта 2026 года. Владельцам проблемных купе и кабриолетов придётся посетить сервисные станции, где валы проверят и при необходимости заменят. Отмечается, что проверка займёт около получаса, а ремонт — три часа.
- На Авто.ру на данный момент опубликовано 38 объявлений о продаже новых Bentley этой модели.
Наиболее крупными отзывами в последнее время отметились Honda и Jeep. Первая фирма обнаружила риск поломки подвески на миллионе машин, вторая — вероятность пожара из-за замыкания, которое может появиться на 1,3 миллиона автомобилей по всему миру.
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Оказывается, такие дорогие машины тоже могут неправильно собрать?
А что, никто не застрахован
За такие деньги могли бы быть и повнимательнее
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