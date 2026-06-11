Bentley отзовёт Continental GT из-за дефектного кардана

Компания Bentley объявила в США отзыв практически новых купе Continental GT и GTC, выпущенных в 2026 году. Выяснилось, что на них установили неправильный вал привода передних колёс, что увеличивает риск аварии. Всего отремонтировать придётся восемь машин, стоимость каждой из которых на локальном рынке начинается примерно с 300 тысяч долларов.