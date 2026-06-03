Bentley Flying Spur впервые за 64 года лишился сдвоенных фар

Для новой модификации адаптировали набор доработок шасси, ранее предлагавшийся только для версий Speed. Это, к примеру, двухклапанные амортизаторы, 48-вольтовые активные стабилизаторы и подруливающие задние колёса. Впервые для Flying Spur система полного привода дополнена электронным дифференциалом повышенного трения на задней оси.

Внешне версия S будет отличаться полностью затемнённой отделкой кузова и четырьмя патрубками выхлопной системы. Параллельно Bentley открыла покупателям обновлённого Flying Spur доступ к коллекции Virtuoso. Она подразумевает три особых варианта отделки интерьера, акценты цвета шампанского и возможность заказать акустическую систему

Naim for Mulliner

с 21 динамиком, первоначально анонсированную для лимитированных Bentley Batur. Оценили её в 25 тысяч фунтов (около 2,5 миллиона рублей).