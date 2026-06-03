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Bentley Flying Spur впервые за 64 года лишился сдвоенных фар

С обновлением набор модификаций седана расширился за счёт ещё одной спортивной версии
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Компания Bentley представила обновлённую версию своего единственного седана Flying Spur. Оформление передней части четырёхдверки подогнали под внешность купе и кабриолета Continental GT, в результате чего у Bentley впервые с 1962 года появился седан с одинарными фарами. В линейку модификаций вернулось исполнение S, ставшее за счёт гибридной установки на 130 сил мощнее. Приём заказов уже открыт, но поставки товарных машин Bentley запустит не ранее IV квартала.  

  • Помимо новой светотехники Flying Spur отличается от предшественников иной радиаторной решёткой и переосмысленным передним бампером. С передних крыльев исчезли вентиляционные отверстия, а фонари получили новый диодный рисунок. Расширены гамма оттенков кузова и набор колёсных дисков.
  • Flying Spur S получил уже известную гибридную систему High Performance Hybrid, которая состоит из 4,0-литрового V8, электромотора и роботизированной коробки. На седане она развивает 680 сил и 930 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 3,7 секунды при максималке 300 км/ч.
  • Для новой модификации адаптировали набор доработок шасси, ранее предлагавшийся только для версий Speed. Это, к примеру, двухклапанные амортизаторы, 48-вольтовые активные стабилизаторы и подруливающие задние колёса. Впервые для Flying Spur система полного привода дополнена электронным дифференциалом повышенного трения на задней оси.
  • Внешне версия S будет отличаться полностью затемнённой отделкой кузова и четырьмя патрубками выхлопной системы. Параллельно Bentley открыла покупателям обновлённого Flying Spur доступ к коллекции Virtuoso. Она подразумевает три особых варианта отделки интерьера, акценты цвета шампанского и возможность заказать акустическую систему Naim for Mulliner с 21 динамиком, первоначально анонсированную для лимитированных Bentley Batur. Оценили её в 25 тысяч фунтов (около 2,5 миллиона рублей).

В середине мая Bentley представила ещё две новинки, оценённые всего в 100 и 350 фунтов. Это два варианта масштабных моделей Continental Supersports, копирующих облик экземпляра, участвовавшего в съёмках трюкового видеоролика на территории штаб-квартиры Bentley в Крю. Пилотировал тогда машину знаменитый экстремал Трэвис Пастрана.

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#Премиальные машины#Bentley#Flying Spur#Новинки
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