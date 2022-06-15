Компания Bentley завершила формирование S-линейки седаном Flying Spur

В первом случае владелец получит 550 лошадиных сил, 770 Нм крутящего момента, разгон до сотни за 4 секунды и 319 км﻿/﻿ч максимальной скорости. Вторая версия близка по характеристикам: 544 л.с., 750 Нм, 4,1 секунды до 100 км﻿/﻿ч, хотя мотор здесь

«всего лишь»

V

6 объёмом 2.9 литра. Зато бензо­электрический Flying Spur может проехать до 41 километра на электричестве.