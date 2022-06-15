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Компания Bentley завершила формирование S-линейки седаном Flying Spur

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Кирилл Малышев

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Компания Bentley представила седан Flying Spur S. В отличие от остальных моделей S‑линейки, он предлагается с двумя вариантами силовой установки. Четырёхдверку можно купить с битурбомотором V8 4.0 или в гибридном исполнении.

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  • В первом случае владелец получит 550 лошадиных сил, 770 Нм крутящего момента, разгон до сотни за 4 секунды и 319 км﻿/﻿ч максимальной скорости. Вторая версия близка по характеристикам: 544 л.с., 750 Нм, 4,1 секунды до 100 км﻿/﻿ч, хотя мотор здесь «всего лишь» V6 объёмом 2.9 литра. Зато бензо­электрический Flying Spur может проехать до 41 километра на электричестве.
  • Характеристики Flying Spur S не отличаются от седанов с V8 или гибридов без приставки S. Особый статус машинам придаёт внешняя отделка чёрным глянцем. В хроме остались только шильдики и эмблемы. Букву S можно видеть на передней панели и подсвечи­вающихся накладках на порогах. Панель приборов позаим­ствована у заряженной двухдверки Continental GT Speed.
  • Подвеска Flying Spur S жёстче обычной и оснащена активными электро­механическими стабили­заторами. Их работой заведуют 48‑вольтовые электромоторы. Версия с двигателем V8 также получила полноуправляемое шасси (задние колёса поворачи­ваются на 4,2 градуса) и пере­настроенный выхлоп. Наконец, на «эски» ставятся колёса диаметром 21 или 22 дюйма, особого дизайна.

Bentley Bentayga S дебютировал ещё год назад. Купе и кабриолет Continental GT S рассекретили несколько дней назад. Все они доступны только с мотором V8. Помимо перечисленных выше особенностей, все S‑версии обрели слегка тонированные фары и фонари, красные тормозные суппорты, замшевые вставки и контрастные акценты в салоне.

Какая S-версия вам ближе?

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