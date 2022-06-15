Компания Bentley завершила формирование S-линейки седаном Flying Spur

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Представлен длиннобазный Bentley Bentayga: плюс 18 сантиметров и самые крутые кресла
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Компания Bentley представила седан Flying Spur S. В отличие от остальных моделей S‑линейки, он предлагается с двумя вариантами силовой установки. Четырёхдверку можно купить с битурбомотором V8 4.0 или в гибридном исполнении.
Bentley Bentayga S дебютировал ещё год назад. Купе и кабриолет Continental GT S рассекретили несколько дней назад. Все они доступны только с мотором V8. Помимо перечисленных выше особенностей, все S‑версии обрели слегка тонированные фары и фонари, красные тормозные суппорты, замшевые вставки и контрастные акценты в салоне.