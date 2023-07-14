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Появились фотографии нового среднеразмерного электрокроссовера Cadillac Optiq

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Cadillac выпустит в Китае среднеразмерный электрокроссовер, который пока маркой официально не анонсировался. Как пишет AutoHome со ссылкой на сертификационные данные и фотографии, обнародованные Министерством промышленности, он получит название Optiq и появится в продаже в течение 2023 года.

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  • Стилистикой дизайна Optiq отдалённо напоминает первый электрокар бренда — кроссовер Lyriq. Однако у будущей новинки более компактная «решётка радиатора», более мощный бампер и иная головная оптика в стиле бензиновых моделей. Решением кормы Optiq похож на ещё одну местную новинку — кросс-хэтч GT4.
  • Согласно сертификационным данным, размеры Optiq составляют 4822х1912х1642 миллиметра при колёсной базе 2954 миллиметра. Таким образом, он заметно компактнее Lyriq и, вероятнее всего, окажется дешевле.
  • Для кроссовера заявлены две силовых установки на 204 и 245 л.с. Получит ли новинка двухмоторный привод или останется моноприводной, пока не уточняется. Неизвестно также, будет ли Cadillac продавать новый электромобиль в других странах, кроме Китая.

В США компания также готовит батарейную новинку. Ей станет внедорожник Escalade IQ, который, по предварительным данным, основан не на платформе бензиновой модели, а на архитектуре Ultium концерна GM.

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