Появились фотографии нового среднеразмерного электрокроссовера Cadillac Optiq

Для кроссовера заявлены две силовых установки на 204 и 245 л.с. Получит ли новинка двухмоторный привод или останется моноприводной, пока не уточняется.

Неизвестно также, будет ли Cadillac продавать новый электромобиль в других странах, кроме Китая.