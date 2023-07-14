Появились фотографии нового среднеразмерного электрокроссовера Cadillac Optiq

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Батарея и запас хода Cadillac Lyriq оказались больше, чем заявляет автопроизводитель
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Компания Cadillac выпустит в Китае среднеразмерный электрокроссовер, который пока маркой официально не анонсировался. Как пишет AutoHome со ссылкой на сертификационные данные и фотографии, обнародованные Министерством промышленности, он получит название Optiq и появится в продаже в течение 2023 года.
В США компания также готовит батарейную новинку. Ей станет внедорожник Escalade IQ, который, по предварительным данным, основан не на платформе бензиновой модели, а на архитектуре Ultium концерна GM.
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