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Батарея и запас хода Cadillac Lyriq оказались больше, чем заявляет автопроизводитель

НовостиАлександр ОреховКомменты

Американское издание InsideEVs испытало кроссовер Cadillac Lyriq. Тест показал, что первый электромобиль премиальной марки не только соответствует заявленным производителем характеристикам, но даже немного превосходит их, обладая большей автономностью.

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  • При движении по шоссе со средней скоростью 70 миль в час (113 км/ч) заднеприводный Cadillac Lyriq с единственным 340-сильным электромотором смог преодолеть 330 миль (531 километр), прежде чем его батарея полностью разрядилась. При этом официальный запас хода этой модификации, рассчитанный по строгой методике американского природоохранного агентства (EPA), составляет 312 миль (502 километра) в комбинированном цикле.
  • Когда после теста на дальность пробега водитель приехал на зарядку, индикатор расхода энергии показал, что за время поездки батарея отдала 104,7 киловатт-часа. Cadillac не раскрывает полную ёмкость блока аккумуляторов Lyriq, но потребляемая по паспорту составляет только 102 киловатт-часа.
  • Журналисты обратились в General Motors за комментариями, где им пояснили, что используемый концерном метод оценки запаса хода соответствует отраслевым стандартам, и в случае с Лириком 102 киловатт-часа — это не номинальное, а минимальное значение.

Этим летом, 9 августа, Cadillac добавит в свой модельный ряд ещё один электромобиль. Флагманский внедорожник Escalade IQ, уже частично рассекреченный на тизерах, будет похож на топливный Эскалейд визуально, но не технически. По предварительным данным, его построят на одной из разновидностей платформы Ultium, которая лежит в основе того же Lyriq и роскошного лифтбека Celestiq.

Какой запас хода примирил бы вас с электрокаром?

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