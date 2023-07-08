Батарея и запас хода Cadillac Lyriq оказались больше, чем заявляет автопроизводитель

Когда после теста на дальность пробега водитель приехал на зарядку, индикатор расхода энергии показал, что за время поездки батарея отдала 104,7 киловатт-часа. Cadillac не раскрывает полную ёмкость блока аккумуляторов Lyriq, но потребляемая по паспорту составляет только 102 киловатт-часа.

Журналисты обратились в General Motors за комментариями, где им пояснили, что используемый концерном метод оценки запаса хода соответствует отраслевым стандартам, и в случае с Лириком 102 киловатт-часа — это не номинальное, а минимальное значение.

Этим летом, 9 августа, Cadillac добавит в свой модельный ряд ещё один электромобиль. Флагманский внедорожник Escalade IQ, уже частично рассекреченный на тизерах, будет похож на топливный Эскалейд визуально, но не технически. По предварительным данным, его построят на одной из разновидностей платформы Ultium, которая лежит в основе того же Lyriq и роскошного лифтбека Celestiq.