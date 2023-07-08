Батарея и запас хода Cadillac Lyriq оказались больше, чем заявляет автопроизводитель

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Американское издание InsideEVs испытало кроссовер Cadillac Lyriq. Тест показал, что первый электромобиль премиальной марки не только соответствует заявленным производителем характеристикам, но даже немного превосходит их, обладая большей автономностью.
Этим летом, 9 августа, Cadillac добавит в свой модельный ряд ещё один электромобиль. Флагманский внедорожник Escalade IQ, уже частично рассекреченный на тизерах, будет похож на топливный Эскалейд визуально, но не технически. По предварительным данным, его построят на одной из разновидностей платформы Ultium, которая лежит в основе того же Lyriq и роскошного лифтбека Celestiq.
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