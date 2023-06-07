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Девятилетнюю Lada Kalina продают по цене новой Granta из-за пробега 600 километров

Автопроизводители придумали способ поддерживать высокие цены на машины

Новости

Кирилл Малышев

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Пандемия коронавируса прошла, дефицит микрочипов сходит на нет, однако автоконцерны привыкли к получению высокой прибыли за каждую машину. Эксперты считают, что компании нашли способ поддерживать её уровень и дальше, пишет Business Insider.

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  • Аналитики Deutsche Bank выяснили, что у концернов Ford, GM и Stellantis образовался запас машин на 63, 47 и 69 дней продаж соответственно. При этом средний показатель по отрасли составляет 35 дней. Это означает, что дефицит автомобилей уходит.
  • Чтобы ликвидировать неприятный для себя тренд автогиганты прибегают к намеренным простоям конвейеров. Из-за этого они проигрывают в объёмах продаж и доле рынка, однако сохраняют свою прибыль.
  • Кроме того, эксперты заметили, что с рынка выводятся самые дешёвые комплектации. Это вынуждает клиентов платить больше. Не говоря о том, что машины дорожают сами по себе. А ещё компании стали реже обновлять модели, экономя средства.
  • Аналитики прогнозируют, что на прежний уровень цены уже не вернутся.

Между тем на китайском рынке развязалась ценовая война. Многие производители объявили весомые скидки в борьбе за покупателей при падающем спросе. Тренд поддержали не все: Volkswagen заявил, что по-прежнему будет работать с прицелом на получение максимальной прибыли.

Верите, что машины подешевеют?

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