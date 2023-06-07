Автопроизводители придумали способ поддерживать высокие цены на машины

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Пандемия коронавируса прошла, дефицит микрочипов сходит на нет, однако автоконцерны привыкли к получению высокой прибыли за каждую машину. Эксперты считают, что компании нашли способ поддерживать её уровень и дальше, пишет Business Insider.
Между тем на китайском рынке развязалась ценовая война. Многие производители объявили весомые скидки в борьбе за покупателей при падающем спросе. Тренд поддержали не все: Volkswagen заявил, что по-прежнему будет работать с прицелом на получение максимальной прибыли.