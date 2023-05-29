Новый Cadillac CT6 дебютировал в Китае со старым мотором и современным интерьером

Полностью переработанный интерьер отличается в первую очередь изогнутым «моноэкраном» диагональю 33 дюйма. Он используется как для показаний приборов, так и для медиасистемы. Ещё один дисплей может быть встроен в зеркало заднего вида. Центральный тоннель практически избавился от кнопок, а селектор коробки передач теперь располагается на рулевой колонке. Физические кнопки сохранены на центральной консоли (управление климатом) и дверных панелях (настройки кресел).