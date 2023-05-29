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Уникальный прототип Chevrolet Avalanche 2022 года продают за 125 тысяч долларов

Новый Cadillac CT6 дебютировал в Китае со старым мотором и современным интерьером

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Дмитрий Елизаров

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Компания Cadillac представила второе поколение седана CT6, который будет продаваться только в Китае. Модель сохранила прежние платформу и двигатель, но обзавелась современной внешностью и полностью новым интерьером. По данным AutoHome, продавать CT6 в КНР компания будет по цене от 359 700 юаней (около 51 тысячи долларов) — это примерно на 10% дешевле, чем раньше.

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  • Габариты седана — 5223х1890х1473 миллиметра при колёсной базе 3109 миллиметров. Cadillac CT6 не изменился ни в длину, ни по расстоянию между осями, но стал чуть шире и ниже. Силуэт седана теперь выглядит более динамично, передняя часть оформлена с использованием современных стилистических решений — узкой многоярусной оптики и массивной решётки радиатора. На корме появились, к примеру, вертикальные фонари, новые патрубки выхлопной системы и интегрированный спойлер.
  • Полностью переработанный интерьер отличается в первую очередь изогнутым «моноэкраном» диагональю 33 дюйма. Он используется как для показаний приборов, так и для медиасистемы. Ещё один дисплей может быть встроен в зеркало заднего вида. Центральный тоннель практически избавился от кнопок, а селектор коробки передач теперь располагается на рулевой колонке. Физические кнопки сохранены на центральной консоли (управление климатом) и дверных панелях (настройки кресел).
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  • Среди доступного в Китае оборудования упомянуты дорогие сорта кожи и дерева в отделке, вентиляция передних кресел, трёхзонный климат-контроль и панорамное остекление. Кроме того, седану стал доступен новейший комплекс водительских ассистентов SuperCruise.
  • Cadillac CT6 для местного рынка будут оснащать безальтернативной «турбочетвёркой» объёмом 2,0 литра на 237 л.с. и 350 Нм в сочетании с десятидиапазонным «автоматом» и задним приводом. Разгон до 100 км/ч займёт у новинки 7,5 секунды при максимальной скорости 230 км/ч. Возможности выбирать тип подвески тоже нет — только адаптивные амортизаторы.
  • Приём заказов на седан альянс GM и SAIC уже открыл, прямые продажи начнутся в июне.

Ближайшей новинкой Cadillac для домашнего рынка должен стать электрический внедорожник под названием Escalade IQ. Уже опубликован первый тизер, но пока нет ни технических подробностей, ни даты премьеры.

Способны седаны Cadillac конкурировать с аналогами от BMW и Mercedes-Benz?

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