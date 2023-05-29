Новый Cadillac CT6 дебютировал в Китае со старым мотором и современным интерьером

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Компания Cadillac представила второе поколение седана CT6, который будет продаваться только в Китае. Модель сохранила прежние платформу и двигатель, но обзавелась современной внешностью и полностью новым интерьером. По данным AutoHome, продавать CT6 в КНР компания будет по цене от 359 700 юаней (около 51 тысячи долларов) — это примерно на 10% дешевле, чем раньше.
Ближайшей новинкой Cadillac для домашнего рынка должен стать электрический внедорожник под названием Escalade IQ. Уже опубликован первый тизер, но пока нет ни технических подробностей, ни даты премьеры.
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