Cadillac обновил экстремальные Blackwing-версии спортседанов CT4-V и CT5-V

Цветовую палитру обеих моделей пополнили оттенки Velocity Red , Cyber Yellow Metallic , Coastal Blue Metallic и Black Diamond Tricoat . В плане техники изменился только старший седан в версии с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач: ему добавили фирменный «автопилот» Super Cruise, позволяющий убирать руки с руля на некоторых дорогах в США. Младшей модели такой опции не предложили, хотя она также доступна с «автоматом».

Моторы остались прежние. Cadillac CT4-V Blackwing оснащается 3,6-литровой «турбошестёркой» (479 л.с. и 603 Нм), CT5-V Blackwing — 6,2-литровым V8 с механическим нагнетателем (677 л.с. и 893 Нм). Базовой трансмиссией для обоих является шестиступенчатая «механика». Обновлённые седаны уже доступны для заказа по ценам от 62 890 и 94 690 долларов соответственно.

Ранее в этом месяце Cadillac показал первое фото полностью электрического Escalade. По предварительным данным, это будет не просто батарейная модификация нынешнего внедорожника, а самостоятельная модель. Вслед за кроссовером Cadillac Lyriq она может получить платформу Ultium, которую General Motors планирует использовать и для многих других электромобилей нескольких марок.