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Cadillac обновил экстремальные Blackwing-версии спортседанов CT4-V и CT5-V

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Александр Орехов

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Марка Cadillac освежила самые экстремальные версии своих седанов — CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing. Обновления к 2024 модельному году включают новые варианты окраски кузова и в отдельных случаях расширенное оснащение. Кроме того, в рамках празднования 20-летия линейки «заряженных» машин V-Series производитель добавил обеим моделям ряд юбилейных акцентов.

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Cadillac CT4-V Blackwing в цвете Cyber Yellow Metallic

  • История Cadillac V-Series началась в 2004 году с запуска CTS-V, чей 5,7-литровый V8 развивал 400 л.с. Долгое время значка V удостаивались только «горячие» легковушки, однако год назад к ним впервые присоединился внедорожник — Cadillac-V. Обновлённым «чернокрылым» CT4-V и CT5-V достались памятные эмблемы 20th Anniversary на радиаторной решётке и порогах. Вдобавок на их цифровые приборные панели выводится особая приветственная анимация.

Cadillac CT5-V Blackwing в цвете Summit White

  • Цветовую палитру обеих моделей пополнили оттенки Velocity Red, Cyber Yellow Metallic, Coastal Blue Metallic и Black Diamond Tricoat. В плане техники изменился только старший седан в версии с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач: ему добавили фирменный «автопилот» Super Cruise, позволяющий убирать руки с руля на некоторых дорогах в США. Младшей модели такой опции не предложили, хотя она также доступна с «автоматом».
  • Моторы остались прежние. Cadillac CT4-V Blackwing оснащается 3,6-литровой «турбошестёркой» (479 л.с. и 603 Нм), CT5-V Blackwing — 6,2-литровым V8 с механическим нагнетателем (677 л.с. и 893 Нм). Базовой трансмиссией для обоих является шестиступенчатая «механика». Обновлённые седаны уже доступны для заказа по ценам от 62 890 и 94 690 долларов соответственно.

Ранее в этом месяце Cadillac показал первое фото полностью электрического Escalade. По предварительным данным, это будет не просто батарейная модификация нынешнего внедорожника, а самостоятельная модель. Вслед за кроссовером Cadillac Lyriq она может получить платформу Ultium, которую General Motors планирует использовать и для многих других электромобилей нескольких марок.

Предпочли бы один из этих спортседанов или конкурентов от BMW M?

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