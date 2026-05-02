Cadillac выпустил 695-сильный седан CT5 в честь своего дебюта в Формуле-1

Cadillac представил лимитированную серию седана CT5-V Blackwing, посвящённую приходу марки в Формулу-1. Это самая мощная модель из линейки Blackwing в истории, при этом её предложат исключительно с механической коробкой передач. Но тираж составит лишь 26 экземпляров.
- Cadillac CT5-V Blackwing F1 оснащён компрессорной «восьмёркой» объёмом 6,2 литра. Она настроена на 695 л.с. и 911 Нм. Это на 17 сил и 19 Нм больше, чем у обычной модели. Прибавку обеспечил модернизированный нагнетатель, разработанный подразделением GM Motorsports.
- С мотором сочетается 6-ступенчатая механическая коробка передач, привод — задний. Подвеска настроена для езды по треку. В комплектацию включены карбон-керамические тормоза и шины класса UHP.
- Цветовое решение выбрать нельзя: только чёрный матовый цвет кузова, глянцево-чёрные колёсные диски и серые тормозные суппорты. Кузов украшен эмблемами, шильдиками и логотипами FIA и F1. Оригинальный обвес формульной версии изготовлен из углеволокна.
- Салон отделан чёрной кожей с контрастной серебристой окантовкой. На подголовники нанесены логотипы F1. Среди других особенностей — «медальон» F1 на рычаге коробки передач, напечатанный на 3D-принтере, накладки на пороги с надписью «Cadillac Formula 1 Team» и логотип FIA на центральной консоли. Комплектация самая полная из доступных для CT5.
- Производство Cadillac CT5-V Blackwing F1 начнётся в конце года. Цена пока не объявлена, но она наверняка будет шестизначной: обычный CT5-V стоит в США почти 100 тысяч долларов.
В прошлом месяце Cadillac объявил о прекращении приёма заказов на семейство CT4, включая «заряженную» модификацию Blackwing. «Четвёрка» была единственной моделью бренда, стоимость которой на домашнем рынке укладывалась в 40 тысяч долларов. Выпуск преемника не предполагается.
