Cadillac выпустит новый CT5-V Blackwing — возможно, с «механикой»

У седана Cadillac CT5 следующего поколения сохранится «горячая» V-версия с приставкой Blackwing и, вероятно, её исполнение с механической коробкой передач. Также возможна смена обозначения, так как «пятёрка» осталась единственным седаном с ДВС в линейке марки, пишет GM Authority.
- Выпуск СТ5 нынешнего поколения завершится в конце этого года. Выход преемника был подтверждён осенью 2025-го. А вот о сохранении версии СТ5-V Blackwing инсайдеры сообщили только сейчас.
- Платформу следующая генерация будет делить с новым Chevrolet Camaro. Это архитектура под обозначением Alpha 2–2. Для Camaro анонсирована механическая коробка передач, что позволяет надеяться на её появление и у суперседана Cadillac.
- Смена индекса модели весьма вероятна. Прежде СТ5 был в окружении седанов СТ4 и СТ6, но они выводятся из линейки, что делает привычное обозначение бессмысленным. Кроме того, это единственный оставшийся в гамме Cadillac седан с ДВС. Марка может подчеркнуть его уникальность новым именем, хотя официально пока ничего не сообщалось.
В мае Cadillac представил лимитированную серию седана CT5-V Blackwing, посвящённую приходу марки в Формулу-1. Это самая мощная модель из линейки Blackwing в истории: 695 л.с. Её подготовили исключительно с механической коробкой передач, а тираж составит лишь 26 экземпляров.
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