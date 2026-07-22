Cadillac выпустит новый CT5-V Blackwing — возможно, с «механикой»

Смена индекса модели весьма вероятна. Прежде СТ5 был в окружении седанов СТ4 и СТ6, но они выводятся из линейки, что делает привычное обозначение бессмысленным. Кроме того, это единственный оставшийся в гамме Cadillac седан с ДВС. Марка может подчеркнуть его уникальность новым именем, хотя официально пока ничего не сообщалось.