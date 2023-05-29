Cadillac представил в Китае кросс-хэтч GT4 с 33-дюймовым экраном

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Компания Cadillac представила необычную модель, которой ранее в линейке бренда не было. Разработанный для Китая Cadillac GT4 будет позиционироваться здесь как кросс-купейная альтернатива вседорожнику XT4, но по сути является кросс-хэтчем. Новинка получила два турбомотора на выбор и современные технологии в салоне, включая единый 33-дюймовый дисплей. По данным AutoHome, цена новинки в Китае — от 219 700 юаней (31 тысяча долларов).
На днях в США компания показала обновлённые версии спортседанов CT4-V и CT5-V в исполнении Blackwing. Оба спорткара получили новые варианты оформления и расширенные комплектации.
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