Cadillac представил в Китае кросс-хэтч GT4 с 33-дюймовым экраном

Компания Cadillac представила необычную модель, которой ранее в линейке бренда не было. Разработанный для Китая Cadillac GT4 будет позиционироваться здесь как кросс-купейная альтернатива вседорожнику XT4, но по сути является кросс-хэтчем. Новинка получила два турбомотора на выбор и современные технологии в салоне, включая единый 33-дюймовый дисплей. По данным AutoHome, цена новинки в Китае — от 219 700 юаней (31 тысяча долларов).