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Cadillac представил в Китае кросс-хэтч GT4 с 33-дюймовым экраном

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Дмитрий Елизаров

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Компания Cadillac представила необычную модель, которой ранее в линейке бренда не было. Разработанный для Китая Cadillac GT4 будет позиционироваться здесь как кросс-купейная альтернатива вседорожнику XT4, но по сути является кросс-хэтчем. Новинка получила два турбомотора на выбор и современные технологии в салоне, включая единый 33-дюймовый дисплей. По данным AutoHome, цена новинки в Китае — от 219 700 юаней (31 тысяча долларов).

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  • Cadillac GT4 делит платформу с XT4, но оказался чуть длиннее и ниже. Габариты новинки — 4633х1878х1535 миллиметров при колёсной базе 2,8 метра. Стремление придать купеобразность форме кузова привело к уменьшению объёма багажника: он составляет всего от 289 до 1190 литров, тогда как в грузовой отсек XT4 влезет минимум 460 литров.
  • Отличается Cadillac GT4 и внешне. Кросс-хэтч получил оригинальное решение задних стоек, очень узкую оптику по образцу CT6 и чёрные накладки в нижней части кузова. Количество чёрного декора в отделке можно увеличить за счёт опционального пакета.
  • Некоторые компоненты интерьера также унифицированы с седаном CT6 — это, к примеру, 33-дюймовый экран медиасистемы, блок климат-контроля и рулевое колесо. Как и у седана, селектор коробки установлен на рулевой колонке.
  • В Китае Cadillac GT4 получит два турбомотора на выбор объёмом 1,5 и 2,0 литра. Первый развивает 211 л.с. и 270 Нм, второй — 237 л.с. и 350 Нм. Оба мотора сопровождаются девятидиапазонным «автоматом», но базовая версия может быть только переднеприводной, более мощная по умолчанию комплектуется приводом на обе оси.
  • О поставках Cadillac GT4 за пределы Китая речи пока не идёт.

На днях в США компания показала обновлённые версии спортседанов CT4-V и CT5-V в исполнении Blackwing. Оба спорткара получили новые варианты оформления и расширенные комплектации.

Купили бы себе такой Cadillac?

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