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АвтоВАЗ расторгнет контракты с дилерами, завышающими цены на Lada Vesta NG

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Александр Орехов

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АвтоВАЗ начал проверку в отношении дилерских центров после публикаций о необоснованном завышении цен на обновлённую Lada Vesta. Если факты систематического нарушения соглашений подтвердятся, к таким партнёрам применят штрафные санкции — от сокращения квот на поставку машин до разрыва контрактов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на официальное заявление автопроизводителя.

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Фото: Журнал Авто.ру

  • Проверка ведётся в отношении трёх московских ДЦ — «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком». До её завершения владеющим ими компаниям приостановили отгрузку Vesta NG.
  • В АвтоВАЗе отметили, что дилерские соглашения предписывают реализовывать автомобили по рекомендованным розничным ценам, и призвали всех клиентов, столкнувшимся с отказом продать машину за указанную на официальном сайте Lada сумму, сообщать об этом по телефону горячей линии или личным сообщением вице-президенту по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR-кода, размещённого в каждом салоне. Производитель также гарантировал в течение суток с момента поступления такого обращения решить вопрос о продаже автомобиля по установленной им цене — при условии, что нужная комплектация имеется на складе АвтоВАЗа или дилерского центра.
  • Продажи Lada Vesta NG стартовали ранее на этой неделе. Цены начинаются с отметки ниже 1,3 миллиона рублей. При этом отдельные московские салоны, как писал Autonews, подняли минимальную стоимость до 2 с лишним миллионов, объяснив это как установкой дополнительного оборудования, так и дефицитом «живых» машин.

Последней новинкой во флагманском семействе Lada стала удлинённая Vesta Aura. Как рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, такие «лимузины» будут выпускаться небольшими партиями и стоить значительно больше 2 миллионов рублей.

Считаете, правильно поступает АвтоВАЗ?

Фото на обложке: Журнал Авто.ру

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