АвтоВАЗ расторгнет контракты с дилерами, завышающими цены на Lada Vesta NG

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АвтоВАЗ начал проверку в отношении дилерских центров после публикаций о необоснованном завышении цен на обновлённую Lada Vesta. Если факты систематического нарушения соглашений подтвердятся, к таким партнёрам применят штрафные санкции — от сокращения квот на поставку машин до разрыва контрактов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на официальное заявление автопроизводителя.
Последней новинкой во флагманском семействе Lada стала удлинённая Vesta Aura. Как рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, такие «лимузины» будут выпускаться небольшими партиями и стоить значительно больше 2 миллионов рублей.
Фото на обложке: Журнал Авто.ру