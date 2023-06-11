АвтоВАЗ расторгнет контракты с дилерами, завышающими цены на Lada Vesta NG

АвтоВАЗ начал проверку в отношении дилерских центров после публикаций о необоснованном завышении цен на обновлённую Lada Vesta. Если факты систематического нарушения соглашений подтвердятся, к таким партнёрам применят штрафные санкции — от сокращения квот на поставку машин до разрыва контрактов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на официальное заявление автопроизводителя.