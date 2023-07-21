АвтоВАЗ проводит тайные проверки дилеров, завышающих цены: есть первые оштрафованные

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АвтоВАЗ применил санкции к трём московским дилерам, которые продавали «Лады» по завышенным ценам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителей завода, уточняя, что речь идёт о коммерческих санкциях. На АвтоВАЗе пообещали продолжить проверки дилеров, в том числе тайно.
Месяцем позже стало известно, что как минимум в нескольких центрах прислушались к предупреждению производителя и вернули цены к рекомендованным значениям. Дилеры отказались от практики оснащения машин дополнительными опциями, что и позволяло им продавать «Лады» дороже, чем обещал завод.
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