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АвтоВАЗ проводит тайные проверки дилеров, завышающих цены: есть первые оштрафованные

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ применил санкции к трём московским дилерам, которые продавали «Лады» по завышенным ценам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителей завода, уточняя, что речь идёт о коммерческих санкциях. На АвтоВАЗе пообещали продолжить проверки дилеров, в том числе тайно.

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  • Под санкции попали три дилерских центра — «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком». Какие меры воздействия были к ним применены, не уточняется, хотя на предприятии отметили, что коммерческие санкции могут включать в себя не только штрафы. Случаи завышения цен на АвтоВАЗе назвали единичными.
  • С заявлением о проверках ценовой политики дилеров АвтоВАЗ выступил в середине июня. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что к дилерам, не придерживающимся ценовой политики завода, будут применяться различные санкции — от сокращения квот на поставку до расторжения дилерских контрактов.

Месяцем позже стало известно, что как минимум в нескольких центрах прислушались к предупреждению производителя и вернули цены к рекомендованным значениям. Дилеры отказались от практики оснащения машин дополнительными опциями, что и позволяло им продавать «Лады» дороже, чем обещал завод.

Как считаете, окажут меры АвтоВАЗа массовый эффект?

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