АвтоВАЗ проводит тайные проверки дилеров, завышающих цены: есть первые оштрафованные

АвтоВАЗ применил санкции к трём московским дилерам, которые продавали «Лады» по завышенным ценам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителей завода, уточняя, что речь идёт о коммерческих санкциях. На АвтоВАЗе пообещали продолжить проверки дилеров, в том числе тайно.