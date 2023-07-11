Депутатов и чиновников предложили пересадить на отечественные автомобили

Среди отечественных автопроизводителей Вячеслав Володин упомянул марки «Москвич», Lada и Aurus. По его словам, закупки автомобилей для органов государственной власти расширят рынок и позволят российским автозаводам развиваться и углублять локализацию.

«Какие мы — такие и автомобили. Будeм требовательны к автопрому — будут другие автомобили, а будeм не обращать вниманиe и пользоваться автомобилями нeдружественных стран — никогда свой автопром нe создадим», — цитирует агентство заявление спикера Госдумы.

Это уже не первое подобное заявление со стороны российских властей. Глава Минфина Антон Силуанов предлагал пересадить чиновников на «Лады» ещё летом прошлого года, а Мосгордума в апреле пообещала заменить служебные автомобили кроссоверами «Москвич». В Белоруссии между тем уже перешли от слов к делу: указом президента страны местные госорганизации могут закупать автомобили для своих нужд только у предприятия «БелДжи».