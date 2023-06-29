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Белорусских чиновников пересадят на Geely

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Дмитрий Елизаров

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Государственные организации Белоруссии, а также предприятия с долей государства более 50% обязали приобретать автомобили для собственных нужд только локального производства у компании «Белджи». Президентский указ, регламентирующий порядок покупки, опубликован на белорусском портале правовой информации. «Белджи» сейчас выпускает только автомобили китайской марки Geely.

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  • Указом установлены также максимальные цены на автомобили, которые можно приобретать для госорганов. В зависимости от статуса организации лимит составляет от 1465 до 3430 базовых величин. С 1 января она равняется в стране 37 белорусским рублям. Соответственно, самый дорогой автомобиль, который чиновники смогут себе позволить, не может стоить дороже 126 900 рублей, что соответствует примерно 4,4 млн российских рублей. В линейке «Белджи» только одна модель имеет более высокую цену — это кроссовер Geely Tugella в максимальной комплектации.
  • Автомобили иностранного производства разрешено приобретать только в особых случаях. Исключения сделаны, к примеру, для Службы безопасности Президента и ряда других силовых структур.
  • Компания «Белджи» на данный момент выпускает по полному циклу кроссоверы марки Geely — Atlas Pro, Coolray и Tugella. В конце июня компания объявила дополнительный набор сотрудников в связи с планами по увеличению производства.

В России также регулярно звучат призывы пересадить чиновников на автомобили отечественного производства. К примеру, в апреле с таким обращением к столичному мэру выступила Мосгордума, предложив заменить служебные автомобили кроссоверами «Москвич». Двумя месяцами позже попросил чиновников отказаться от иномарок министр финансов Антон Силуанов.

Надо пересаживать госслужащих на отечественные автомобили?

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