Белорусских чиновников пересадят на Geely

Указом установлены также максимальные цены на автомобили, которые можно приобретать для госорганов. В зависимости от статуса организации лимит составляет от

1465 до 3430 базовых величин. С 1 января она равняется в стране 37 белорусским рублям. Соответственно, самый дорогой автомобиль, который чиновники смогут себе позволить, не может стоить дороже

126 900 рублей, что соответствует примерно 4,4 млн российских рублей. В линейке

«Белджи» только одна модель имеет более высокую цену — это кроссовер Geely Tugella в максимальной комплектации.