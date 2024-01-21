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Завод BelGee выпустит ещё две модели в 2024 году

Белорусский завод СЗАО «БелДжи» будет выпускать ещё две модели под своим брендом. Об этом стало известно в ходе визита главы государства Александра Лукашенко на предприятие. Как пишет ресурс «Китайские автомобили», речь идёт о моделях Atlas Pro и Emgrand.
Новости
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Белорусский завод СЗАО «БелДжи» будет выпускать ещё две модели под своим брендом. Об этом стало известно в ходе визита главы государства Александра Лукашенко на предприятие. Как пишет ресурс «Китайские автомобили», речь идёт о моделях Atlas Pro и Emgrand.

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  • В наступившем году завод надеется получить лицензии ещё на две модели Geely. На их базе будут построены автомобили под брендом BelGee. По данным агентства «Белта», речь идёт о моделях с индексами X70 и S50 – то есть Atlas Pro и Emgrand соответственно.
  • Выпуск этих моделей позволит BelGee активизировать работы по импортозамещению автокомпонентов и создать новые компетенции по разработке и модернизации машин без согласования с китайцами.

В прошлом году на российский рынок вышел BelGee X50, ранее известный как Geely Coolray. В настоящее время кроссовер стоит от 1 940 990 рублей с учётом всех спецпредложений.

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#Belgee#Новинки
Комментарии
Комментарии2
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21 января 2024
Если будут делать свежий Эмгранд с мотором от кулька, да ещё и на механике - куплю в первых рядах
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24 января 2025
Леонид, у китайцев есть что то похожее между эмгранд и прифэйс выглядит бомба на 1.5 т механика и робот но к нам почему то не везут. создается всегда впечатление как будто нам скидывают то что стоит не дорого а заработать можно нормально
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