Завод BelGee выпустит ещё две модели в 2024 году

Белорусский завод СЗАО «БелДжи» будет выпускать ещё две модели под своим брендом. Об этом стало известно в ходе визита главы государства Александра Лукашенко на предприятие. Как пишет ресурс «Китайские автомобили», речь идёт о моделях Atlas Pro и Emgrand.