Завод BelGee выпустит ещё две модели в 2024 году

Белорусский завод СЗАО «БелДжи» будет выпускать ещё две модели под своим брендом. Об этом стало известно в ходе визита главы государства Александра Лукашенко на предприятие. Как пишет ресурс «Китайские автомобили», речь идёт о моделях Atlas Pro и Emgrand.
- В наступившем году завод надеется получить лицензии ещё на две модели Geely. На их базе будут построены автомобили под брендом BelGee. По данным агентства «Белта», речь идёт о моделях с индексами X70 и S50 – то есть Atlas Pro и Emgrand соответственно.
- Выпуск этих моделей позволит BelGee активизировать работы по импортозамещению автокомпонентов и создать новые компетенции по разработке и модернизации машин без согласования с китайцами.
В прошлом году на российский рынок вышел BelGee X50, ранее известный как Geely Coolray. В настоящее время кроссовер стоит от 1 940 990 рублей с учётом всех спецпредложений.
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