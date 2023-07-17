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АвтоВАЗ начнёт производство моторов JAC для Lada и «Москвичей»

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

На АвтоВАЗе наладят сборку силовых агрегатов концерна JAC, сообщает телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на собственные источники. Речь идёт об организации производства и двигателей, и вариаторов к ним. Моторы планируется поставлять на столичный «Москвич», также их могут получить новые модели Lada.

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Фото: АвтоВАЗ

  • Полуторалитровый турбомотор мощностью 150 л.с. — по сути тот же самый, который сейчас устанавливают на кроссоверы «Москвич 3». Из нынешней линейки Lada его, по данным инсайдеров, получит только Vesta, для которой связка двигателя и вариатора станет дополнительной опцией. В будущем мотор и бесступенчатую коробку планируется устанавливать на модели, к полноценной разработке которых в Тольятти ещё только планируется приступить — это кроссовер и компактвэн на базе «Весты». Будет ли АвтоВАЗ применять вариатор отдельно от китайского двигателя, пока не уточняется.
  • Заимствование у JAC и двигателя, и вариатора позволит заводу по мнению авторов канала сэкономить средства и время на взаимные калибровки агрегатов — если бы они имели разное происхождение, двигатель и коробку пришлось бы адаптировать друг к другу. Кроме того, АвтоВАЗ сможет компенсировать расходы на организацию производства путём поставки двигателей на конвейеры «Москвича».

Ранее сообщалось, что для сборки новых двигателей АвтоВАЗ задействует мощности, где в прошлом выпускали моторы HR16 альянса Renault–Nissan. Кроме того, в Тольятти уже разрабатывают некое новое семейство собственных силовых агрегатов.

Купили бы «Ладу» с китайским турбомотором тольяттинской сборки?

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