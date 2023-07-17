АвтоВАЗ начнёт производство моторов JAC для Lada и «Москвичей»

На АвтоВАЗе наладят сборку силовых агрегатов концерна JAC, сообщает телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на собственные источники. Речь идёт об организации производства и двигателей, и вариаторов к ним. Моторы планируется поставлять на столичный «Москвич», также их могут получить новые модели Lada.