АвтоВАЗ начнёт производство моторов JAC для Lada и «Москвичей»

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На АвтоВАЗе наладят сборку силовых агрегатов концерна JAC, сообщает телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на собственные источники. Речь идёт об организации производства и двигателей, и вариаторов к ним. Моторы планируется поставлять на столичный «Москвич», также их могут получить новые модели Lada.
Ранее сообщалось, что для сборки новых двигателей АвтоВАЗ задействует мощности, где в прошлом выпускали моторы HR16 альянса Renault–Nissan. Кроме того, в Тольятти уже разрабатывают некое новое семейство собственных силовых агрегатов.
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